"미쳐보자고~!" 방탄 제이홉, 한국 가수 최초로 美 대형 음악 페스티벌 '롤라팔루자' 무대 선다

[bnt뉴스 박지혜 기자] 방탄소년단 제이홉이 미국 대형 음악 페스티벌 '롤라팔루자'에 참여한다.





지난 7일(이하 현지시간) 미국 대형 음악 페스티벌 '롤라팔루자'(LOLLAPALOOZA)는 공식 SNS를 통해 제이홉과 투모로우바이투게더(수빈, 연준, 범규, 태현, 휴닝카이)가 각각 오는 7월 30일과 31일 '롤라팔루자' 무대에 오른다고 공지했다.





제이홉은 페스티벌의 마지막 날 '롤라팔루자'의 헤드라이너로서 화려한 축제의 피날레를 장식할 예정이다. '롤라팔루자'는 "제이홉은 미국 주요 음악 페스티벌에서 메인 스테이지를 장식하는 최초의 한국 아티스트로서 새로운 공연 역사를 만들 것"이라고 예고했다.





제이홉은 자신의 인스타그램에 롤라팔루자 2022 라인업 포스터 사진과 함께 "첫 개인 공연입니다. 저한테는 굉장한 도전이고 저의 음악 활동에 있어 크게 기억될 히스토리의 한 부분이라고도 생각이 드네요!"라며 "멋지게 보여드릴게요. 미쳐보자고"라는 멘트와 함께 웃는 표정과 하트 이모티콘을 함께 게재했다.





'롤라팔루자'는 미국 일리노이주 시카고에서 매년 개최되는 대규모 야외 음악 축제로, 폴 매카트니(Paul McCartney), 메탈리카(Metallica), 콜드플레이(Coldplay) 등 내로라하는 글로벌 톱스타들이 출연한 바 있는 30년의 역사를 지닌 페스티벌이다. 올해는 오는 7월 28일부터 31일까지 총 4일간 시카고 소재 그랜트 공원에서 개최된다.





한편 방탄소년단은 오는 10일 새 앨범 'Proof'를 발매한다. 오는 13일 공식 유튜브 채널 'BANGTANTV'에서 공개되는 영상 콘텐츠 'Proof' Live를 통해 'Yet To Come (The Most Beautiful Moment)' 등 신곡 무대를 최초로 공개할 예정이다.





투모로우바이투게더는 오는 7월 7일 시카고를 시작으로 9일 뉴욕, 12일 애틀랜타, 14일 댈러스, 17일 휴스턴, 21일 샌프란시스코, 23일과 24일 로스앤젤레스 등 미국 내 7개 도시에서 개최되는 첫 월드투어 'TOMORROW X TOGETHER WORLD TOUR IN U.S.'에 이어 30일 '롤라팔루자' 무대에 오르며 북미 내 인기 열풍을 이어 간다.





