가수 서인국 /사진=아에르뮤직 제공

가수 겸 배우 서인국이 다채로운 눈빛 연기로 컴백 기대감을 높였다.서인국은 지난 7일 공식 SNS를 통해 새 싱글 앨범 '러브 앤 러브(LOVE&LOVE)'의 두 번째 콘셉트 포토 '아이즈 온 유(EYES ON YOU)' 버전을 공개했다.포토 속 서인국은 강렬하고도 매혹적인 시선으로 카메라를 응시하고 있다. 나 자신을 바라보는 콘셉트의 '아이즈 온 미(EYES ON ME)' 버전에 이어 상대방을 눈에 담는 이번 콘셉트 포토까지 역대급 눈빛 서사가 설렘을 자아냈다.5년 만에 가수로 돌아오는 서인국은 새 싱글 '러브 앤 러브'를 통해 사랑이 갖고 있는 여러 가지 감정들을 함축해 노래한다. 콘셉트 포토만으로 다채로운 감정과 분위기를 선보인 서인국이 목소리로는 또 어떤 감동을 선사할지 관심이 집중된다.한편 서인국의 새 앨범 '러브 앤 러브'는 오는 14일 오후 6시 각종 온라인 음원 사이트를 통해 발매된다.김수영 한경닷컴 기자 swimmingk@hankyung.com