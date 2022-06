그룹 방탄소년단이 오는 10일 발표하는 새 앨범 '프루프'(Proof)의 타이틀곡 '옛 투 컴'(Yet To Come) 뮤직비디오 티저 영상을 8일 공개했다.소속사 빅히트뮤직에 따르면 넓은 사막에서 촬영된 이 영상에서는 각기 다른 모습의 방탄소년단 일곱 멤버가 차례로 등장한다.평온하고 따뜻한 멜로디가 흘러나오다가 신곡의 한 소절이 나오면서 마무리된다.이 신곡 구절은 '유 앤드 아이, 베스트 모멘트 이즈 옛 투 컴'(You and I, best moment is yet to come·너와 나, 최고의 순간은 아직 오지 않았다)이다.뮤직비디오 티저 영상은 일부 CGV에서도 오프라인 상영된다.새 앨범 '프루프'는 방탄소년단이 2013년 데뷔 이래 걸어온 지난 9년의 활동을 집대성한 음반이다.타이틀곡 '옛 투 컴' 무대는 오는 13일 유튜브 '프루프 라이브'(Proof Live)에서 처음으로 공개된다./연합뉴스