싱어송라이터 다운(Dvwn·본명 정다운)이 다음 달 2일 새 디지털 싱글 '로스트'(LOST)를 발표한다고 소속사 KOZ엔터테인먼트가 27일 밝혔다.지난해 선보인 미니 2집 '잇츠 낫 유어 폴트'(it's not your fault) 이후 약 1년 2개월 만의 신보다.이번 싱글은 동명의 타이틀곡을 포함해 3곡이 담긴다.타이틀곡 '로스트'는 밴드 사운드를 바탕으로 한 얼터너티브 록 장르 곡으로, 아티스트로서 겪는 고민과 방황을 다운 특유의 섬세한 가사로 풀어냈다.다운은 타이틀곡 작곡, 작사, 편곡에 모두 참여했다.2018년 데뷔한 다운은 새벽녘의 고요하면서도 섬세한 감성을 담은 '새벽 제세동' 시리즈로 주목받았다.그는 올해 초 영국 음악 평론지 NME가 발표한 '올해의 신흥 아티스트 100인'(The NME 100: essential emerging artists for 2022) 명단에 K팝 남자 가수로는 유일하게 이름을 올린 바 있다./연합뉴스