‘드림바이브 발산’ NCT DREAM, 뉴-올드스쿨 콘셉트 변신...새 티저 이미지 공개 화제

[연예팀] 5월30일 정규 2집 리패키지 앨범으로 컴백하는 NCT DREAM(엔시티 드림, 에스엠엔터테인먼트 소속)의 새 티저 이미지가 공개되어 화제다.

오늘(20일) 0시 NCT DREAM 각종 SNS 계정에서 공개된 티저 이미지는 컬러풀한 의상과 포즈로 에너제틱한 매력을 발산하는 NCT DREAM 멤버들의 비주얼이 담겨 있어 시선을 사로잡았다.

이번 티저 이미지에서 멤버들은 80~90년대 올드스쿨 스타일을 MZ세대인 NCT DREAM만의 힙한 감성으로 재해석, 트렌디하고 활기찬 변신으로 새 앨범에 대한 기대감을 더했다.

NCT DREAM 정규 2집 리패키지 ‘Beatbox’(비트박스)는 동명의 타이틀 곡 ‘Beatbox’를 비롯해 ‘마지막 인사 (To My First)’, ‘Sorry, Heart’(쏘리, 하트), ‘별 밤 (On the way)’ 등 신곡 4곡이 추가된 총 15곡이 수록되어 있다.

한편, NCT DREAM 정규 2집 리패키지 ‘Beatbox’는 5월 30일 오후 6시 각종 음악 사이트에서 음원 공개되며, 같은 날 음반으로도 발매된다.(사진제공: SM엔터테인먼트)





