일본에서 활동하는 걸그룹 니쥬가 7월부터 현지 7개 도시를 순회하는 첫 투어 콘서트 '니쥬 라이브 위드 유 2022 라이트 잇 업'(NiziU Live with U 2022 Light it Up)을 연다고 소속사 JYP엔터테인먼트가 23일 밝혔다.니쥬는 7월 23∼24일 효고를 시작으로 후쿠오카, 홋카이도, 미야기, 도쿄, 오사카, 아이치 등 일본 7개 도시에서 15차례에 걸쳐 팬을 만난다.이번 투어 콘서트는 니쥬가 데뷔 후 처음으로 여는 대면 단독 콘서트이기도 하다.2020년 글로벌 오디션 '니지 프로젝트'로 데뷔한 이들은 그해 6월 발표한 '메이크 유 해피'(Make you happy)가 일본에서 크게 히트하면서 일약 정상급 걸그룹으로 올라섰다.니쥬는 7월 20일 일본 세 번째 싱글 '클랩 클랩'(CLAP CLAP) 발표를 앞두고 있다./연합뉴스