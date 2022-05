그룹 TNX /사진=최혁 기자

그룹 TNX가 팀명에 숨겨진 비하인드를 전했다.TNX(최태훈, 우경준, 장현수, 천준혁, 은휘, 오성준)는 17일 오후 서울 용산구 블루스퀘어 마스터카드홀에서 데뷔 앨범 '웨이 업(WAY UP)' 발매 기념 미디어 쇼케이스를 개최했다.TNX는 SBS 보이그룹 프로젝트 'LOUD:라우드'에서 피네이션 데뷔조로 최종 확정돼 데뷔의 꿈을 이루게 됐다. 가수 싸이가 수장으로 있는 피네이션에서 나오는 첫 보이그룹으로 기대와 관심을 한 몸에 받고 있다.팀명에는 강성과 감성이 공존하는 퍼포먼스로 동세대와 함께 도전하고 극복하며 성장해 갈 새로운 여섯 명이라는 The New Six라는 의미가 담겼다.TNX는 "처음 팀명을 들었을 땐 어색했는데 시간이 지날수록 잘 어울린다고 생각했다"고 만족감을 드러내며 "TNX가 무슨 뜻인지 굉장히 궁금했다. 오랫동안 팀명을 기다린 만큼 이름을 받으니 기분이 벅차고 신기했다"고 말했다.특히 은휘는 "회사가 피네이션이라 우리 이름을 지을 때 P가 들어갔으면 좋겠다는 의견이 있었다. 피죤, 피닉스 등이 후보군에 있었는데, 그런 이름을 듣다가 TNX가 나와서 감사했다"고 비하인드를 전해 웃음을 자아냈다.TNX의 첫 번째 미니앨범 '웨이 업'은 이날 오후 6시에 발매된다.김수영 한경닷컴 기자 swimmingk@hankyung.com