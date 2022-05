30일 정규 2집 리패키지 '비트박스' 발매

첫사랑 시리즈 이을 수록곡 '마지막 인사'

그룹 NCT 드림 /사진=SM엔터테인먼트 제공

그룹 NCT 드림(NCT DREAM)이 정규 2집 리패키지 수록곡 '마지막 인사(To My First)'로 담담한 이별 감성을 전한다.오는 30일 발매되는 NCT 드림의 정규 2집 '비트박스(Beatbox)'에 수록되는 '마지막 인사'는 일렉 기타 사운드가 인상적인 R&B 팝 장르의 곡이다.가사에는 만남과 헤어짐을 반복하며 진정한 사랑의 감정을 깨닫게 된 후 첫사랑 상대에게 건네는 담담한 마지막 인사가 담겼다. 마크의 내레이션으로 한층 성숙해진 분위기를 자아낼 전망이다.특히 이번 곡은 10대 소년의 당찬 사랑 고백을 담은 '마지막 첫사랑(My First and Last)', 첫 이별 이야기를 그린 '사랑이 좀 어려워(Bye My First…)', 다시 만난 첫사랑을 향한 감정을 표현한 '사랑은 또다시(Love Again)'에 이어지는 NCT 드림의 첫사랑 시리즈로 큰 관심이 쏟아질 것으로 보인다.김수영 한경닷컴 기자 swimmingk@hankyung.com