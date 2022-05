‘아미만을 위해’ 방탄소년단, 세 번째 CD 트랙리스트 공개! 팬송 'For Youth' 포함 14곡 수록

[연예팀] 방탄소년단의 새 앨범 'Proof'의 세 번째 CD 트랙리스트가 공개됐다.





방탄소년단은 11일 공식 SNS에 'Proof'의 세 번째 CD에 수록된 곡들이 적힌 이미지를 올렸다. 'Proof'의 세 번째 CD는 방탄소년단과 팬들이 간직할 수 있는 특별한 선물로 기획됐다. 과거 앨범을 준비하면서 작업했으나 수록하지 않은 곡을 포함해 앨범으로는 처음 공개되는 노래, 현장감이 살아있는 데모(Demo) 버전, 그리고 팬들을 향한 메시지를 담은 팬송 'For Youth' 등을 채웠다. 팬들을 위한 '스페셜 버전'인 만큼 'For Youth' 외에 세 번째 CD에 수록된 곡들은 CD를 통해서만 들을 수 있다.





트랙리스트에는 'JUMP(Demo Ver.)', '애매한 사이', '상남자(Demo Ver.)', '따옴표', 'I NEED U(Demo Ver.)', '흥탄소년단(Demo Ver.)', 'Tony Montana(with Jimin)', 'Young Forever(RM Demo Ver.)', '봄날(V Demo Ver.)', 'DNA(j-hope Demo Ver.)', 'Epiphany(Jin Demo Ver.)', 'Seesaw(Demo Ver.)', 'Still With You(Acapella)', 'For Youth' 등 총 14곡이 올랐다.





'애매한 사이', '따옴표'는 과거 작업했던 곡이지만 이번 앨범을 통해 처음으로 공개된다. 'Tony Montana'는 슈가가 어거스트 디(Agust D)로 2016년 발표한 믹스테이프에 수록됐던 곡으로, 이번 'Proof' 앨범에는 2016년 팬미팅 'BTS 2016 MUSTER [ARMY.ZIP+]' 무대에서 지민과 함께 부른 버전이 실린다. 정국이 2020년 공개한 자작곡 'Still With You'도 아카펠라 버전으로, 앨범에는 처음 담긴다.





이외에 'JUMP', '상남자', 'I NEED U', '흥탄소년단', 'Young Forever', '봄날', 'DNA', 'Epiphany', 'Seesaw' 등은 앨범 제작 당시 녹음된 단체 혹은 멤버별 데모 버전이 수록되고, 팬들을 향한 방탄소년단의 사랑과 감사의 마음을 담은 'For Youth'가 'Proof' 세 번째 CD의 마지막을 장식한다.





이로써 방탄소년단은 총 3장의 CD로 구성된 'Proof'의 트랙리스트를 모두 공개했다. 첫 번째 CD에는 방탄소년단의 역대 앨범 타이틀곡이 총망라됐고, 두 번째 CD는 일곱 멤버가 직접 고른 솔로곡과 유닛곡으로 구성됐다.





방탄소년단의 과거와 현재, 미래를 담은 새 앨범 'Proof'는 다음달 10일 발매된다.(사진제공: 빅히트뮤직)





