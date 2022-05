걸그룹 블랙핑크의 '하우 유 라이크 댓'(How You Like That) 안무 영상 유튜브 조회 수가 11억건을 넘겼다고 소속사 YG엔터테인먼트가 11일 밝혔다.이 영상은 이날 0시 2분께 11억뷰를 돌파했다.2020년 7월 영상 공개 이래 1년 10개월 만으로, K팝 안무 영상 가운데 가장 높은 조회 수다.YG엔터테인먼트는 "안무 영상의 이 같은 폭발적인 조회 수는 블랙핑크의 전매특허"라며 "이들의 압도적 퍼포먼스를 향한 글로벌 팬들의 꾸준한 사랑과 식지 않는 열기를 엿볼 수 있는 대목"이라고 자평했다.이 노래의 공식 뮤직비디오 조회 수는 현재 10억9천100만여건을 기록 중이다.억대 조회 수를 기록한 블랙핑크의 유튜브 콘텐츠는 총 32편에 달한다.누적 조회 수는 235억건에 이른다./연합뉴스