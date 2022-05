싸이 '댓댓', 빌보드 'HOT 100' 80위 입성

싸이(PSY)가 'That That'(댓댓)으로 또 한번 빌보드 메인 차트에서 존재감을 발휘했다.9일(현지시간) 미국 빌보드가 발표한 최신 차트에 따르면, 싸이의 정규 9집 '싸다9' 타이틀곡 'That That (prod. & feat. SUGA of BTS)'은 메인 싱글 차트인 'HOT 100'에 80위로 진입했다. '빌보드 글로벌 익스클루딩 US'(미국 제외) 차트에서 2위, 미국을 포함한 200여개국 스트리밍, 다운로드 차트인 '빌보드 글로벌 200' 차트에서는 5위를 각각 기록했다.'That That'은 '디지털 송 세일즈'와 '톱 셀링 송즈' 차트에서도 각각 2위에 올랐고, 24시간 동안 SNS 언급량으로 집계하는 '핫 트렌딩 송즈' 차트에서 최고 4위를 기록하는 등 줄곧 존재감을 발휘하며 전 세계 음악 팬들에게 큰 사랑을 받고 있다.이번 'That That'은 싸이의 곡 중 '강남스타일', 'GENTLEMAN', 'Hangover', 'DADDY'에 이어 다섯 번째로 빌보드 메인 차트인 'HOT 100'에 오르며 싸이의 변함없는 글로벌 파워를 입증하게 됐다.'That That'은 미국 빌보드와 더불어 팝 시장을 대표하는 권위 있는 차트로 인정받는 영국 오피셜 싱글 차트 TOP 100에 61위로 진입했으며, 유나이티드 월드 차트(UWC) 또한 7위를 기록했다. 애플뮤직 TOP 100 가운데 국내 5위, 스포티파이 주간 차트인 글로벌 TOP 200에서 21위에 오르는 등 전 세계 음악 차트에서 고르게 최상위권을 점유하고 있다.5월 첫째 주 유튜브 음악 차트 및 통계에서는 글로벌 전체·한국의 인기곡, 인기 뮤직비디오 1위를 기록했으며, 미국·일본 인기 뮤직비디오 1위에 오르는 성과도 추가했다.국내 음원 차트에서도 'That That'은 발매 일주일 넘게 높은 감상자수를 보이고 있다. 멜론 TOP 100과 FLO 24시간 차트, 지니와 벅스의 일간 및 주간 차트 1위를 휩쓰는 '퍼펙트 올킬' 행진을 이어가고 있다.싸이는 지난 2012년 발매한 정규 6집 타이틀곡 '강남스타일'을 통해 K-POP 가수 최초로 7주 간 빌보드 'HOT 100' 2위라는 대기록을 달성하며, 빌보드와 첫 인연을 맺은 바 있다. '싸다9' 발매 기념 청음회 당시 싸이는 "'강남스타일' 이후 빌보드에서 집계 기준에 라디오 방송 횟수 비중을 줄이고 유튜브 비중을 늘렸다. 제가 일정 부분 영향을 미쳤다는 점이 뿌듯하다"라고 언급하기도 했다.'That That'은 싸이와 방탄소년단 슈가가 공동 프로듀싱한 곡으로, 중독성 강한 멜로디와 퍼포먼스가 언어와 세대를 초월해 많은 이들의 흥을 자아내고 있다. 싸이와 슈가의 케미와 퍼포먼스가 돋보이는 'That That' 뮤직비디오는 공개 하루 만에 3000만 뷰, 일주일 만에 1억 뷰를 돌파했고, 현재 1억 2700만 뷰를 달리고 있다.김예랑 한경닷컴 기자 yesrang@hankyung.com