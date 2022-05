‘아미를 위한 정수’ 방탄소년단, 'Proof' 첫 번째 CD 트랙리스트 공개...신곡 'Yet To Come' 포함 역대 타이틀곡 총망라

[연예팀] 방탄소년단의 새 앨범 'Proof'의 첫 번째 CD 트랙리스트가 공개됐다.





방탄소년단은 9일 공식 SNS에 'Proof'의 첫 번째 CD 수록곡이 담긴 이미지를 올렸다. 트랙리스트에는 새 앨범의 로고와 함께 총 19곡의 제목이 나열돼 있다.





다음달 10일 발매되는 'Proof'는 방탄소년단의 데뷔 후 9년의 활동이 함축된 앤솔러지(Anthology) 앨범으로, 총 3장의 CD로 구성된다. 그 중 첫 번째 CD는 '방탄소년단 연대기'나 다름없다. 미발매곡 'Born Singer'를 제외하면 방탄소년단의 역대 앨범 타이틀곡이 시간 순서대로 총망라됐다.





첫 번째 CD는 방탄소년단의 '본질'을 노래하는 'Born Singer'로 출발한다. 힙합 뮤지션 제이콜(J.Cole)의 노래에 데뷔 1개월을 맞은 방탄소년단이 그동안 활동하며 느낀 바를 진솔하게 풀어낸 곡으로, 방탄소년단이 2013년 7월 무료 음원 형태로만 공개한 바 있어 앨범을 통해 발매되는 것은 이번이 처음이다. 'Proof' 앨범 수록을 위한 리마스터 작업을 거쳐 재탄생됐다.





첫 번째 CD의 마지막은 'Proof'의 타이틀곡인 신곡 'Yet To Come'이 장식한다.

방탄소년단의 탄생을 알리는 'Born Singer'를 필두로 'No More Dream', 'N.O', '상남자 (Boy In Luv)', 'Danger', 'I NEED U', 'RUN', '불타오르네 (FIRE)', '피 땀 눈물', '봄날', 'DNA', 'FAKE LOVE', 'IDOL', '작은 것들을 위한 시 (Boy With Luv) (Feat. Halsey)', 'ON', 'Dynamite', 'Life Goes On', 'Butter', 'Yet To Come' 등이 담긴다.





방탄소년단은 첫 번째 CD에 이어 오는 10일과 11일 각각 다른 2장의 CD 트랙리스트를 공개할 예정이다.(사진제공: 빅히트뮤직)





