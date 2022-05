그룹 밴디트(BVNDIT)가 25일 세 번째 미니음반 '리-오리지널'(Re-Original)을 발표한다고 소속사 MNH엔터테인먼트가 7일 밝혔다.2020년 5월 선보인 미니 2집 '카니발'(Carnival) 이후 2년 만의 신보다.소속사 관계자는 "세상을 향해 당당하고 자신 있게 소리치자는 메시지를 새 음반에 담았다"며 "오랜 공백기를 깨고 돌아오는 만큼 음악적으로 한층 성장한 모습을 선보일 것"이라고 말했다.이연, 송희, 정우, 시명, 승은으로 구성된 5인조 걸그룹 밴디트는 2019년 데뷔했다.이들은 데뷔곡 '호커스 포커스'(Hocus Pocus)를 시작으로 '드라마틱'(Dramatic), '덤'(Dumb), '정글'(JUNGLE), '컴 앤드 겟 잇'(Come and Get It) 등의 곡을 발표했다./연합뉴스