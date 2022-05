MBC '방과 후 설렘' 출신 걸그룹 클라씨 데뷔…전 멤버가 Z세대

MBC TV 오디션 프로그램 '방과 후 설렘'으로 배출된 걸그룹 클라씨(CLASS:y)가 5일 첫 미니음반 'Y - 클래스 이즈 오버(CLASS IS OVER)'를 내고 가요계에 첫발을 내디딘다.4일 매니지먼트사 M25에 따르면 클라씨는 윤채원, 원지민, 김리원, 박보은, 홍혜주, 김선유, 명형서로 구성된 7인조다.멤버 전원이 2001∼2008년생으로 2000년 이후 출생인 이른바 Z세대다.M25는 "팀명에는 오디션을 넘어선 클라씨가 차원이 다른 음악으로 전 세계 K팝 팬들을 사로잡겠다는 포부를 담았다"고 소개했다.이어 "소비하는 주체이자 생산자인 Z세대 특성을 담아 매번 새롭게 변신하는 그룹으로 글로벌 K팝 시장에서 승부할 계획"이라고 덧붙였다.데뷔 음반은 메인 타이틀곡 '셧 다운'(SHUT DOWN)을 비롯해 '업'(UP), '텔 미 원 모어 타임'(TELL ME ONE MORE TIME), '슈퍼 쿨'(SUPER COOL), '필린 소 굿'(FEELIN' SO GOOD)까지 다섯 곡 모두를 타이틀로 삼은 것이 특징이다.메인 타이틀곡 '셧 다운'은 화려한 인도 발리우드풍 분위기가 어우러진 노래다.새로워진 자신을 마음껏 보여주겠다는 의지를 담았다./연합뉴스