BTS '마이 유니버스', 빌보드 글로벌 차트 31주 연속 진입

지민·하성운 OST '위드 유', '디지털 송 세일즈' 1위그룹 방탄소년단(BTS)이 밴드 콜드플레이와 발표한 '마이 유니버스'(My Universe)가 미국 빌보드 글로벌 차트에서 31주 연속 이름을 올렸다.빌보드가 3일(현지시간) 발표한 최신 차트에 따르면 '마이 유니버스'는 '빌보드 글로벌'(미국 제외) 차트에서 34위, '빌보드 글로벌 200' 차트에서 47위를 각각 기록했다.빌보드의 글로벌 차트는 전 세계 200개 이상 국가의 스트리밍과 판매량을 집계해 순위를 매긴다.BTS는 지난해 9월 '마이 유니버스'를 발표한 이후 이 차트에서 31주 연속 상위권을 유지했다.이 곡은 '리릭 파인드 글로벌' 21위, '얼터너티브 디지털 송 세일즈' 23위 등 세부 차트에서도 성적을 냈다.BTS의 다른 히트곡들도 글로벌 차트에 꾸준히 이름을 올리고 있다.메가 히트곡인 '버터'(Butter)는 '빌보드 글로벌 200' 차트에서 37위를 차지했고 '다이너마이트'(Dynamite)와 '퍼미션 투 댄스'(Permission to Dance)는 각각 53위와 176위에 올랐다.미국을 제외한 '빌보드 글로벌'에서는 '버터' 30위, '다이너마이트' 40위, '퍼미션 투 댄스' 92위 등이었다.멤버 지민이 가수 하성운과 함께 부른 드라마 '우리들의 블루스' 오리지널사운드트랙(OST) '위드 유'(With you)는 지난달 24일 곡을 발표한 지 일주일 만에 '디지털 송 세일즈' 차트 1위를 차지했다.BTS의 주요 음반들도 월드 차트 상위권에 진입했다.2017년 9월 선보인 '러브 유어셀프 승 허'(LOVE YOURSELF 承 Her) 음반은 발매된 지 4년이 지났지만 '톱 앨범 세일즈' 82위와 함께 '월드 앨범' 2위에 올랐다.이 음반을 비롯해 2020년 발매한 '비'(BE·4위) 등 총 6개 음반이 '월드 앨범' 상위 10위안에 들었다./연합뉴스