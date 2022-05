사진=AP

넷플릭스 '오징어 게임'의 스타 정호연이 멧갈라 레드카펫에서 포착됐다.정호연은 2일(현지시간) 미국 뉴욕 메트로폴리탄 미술관에서 열린 '2022 멧 갈라-미국에서 : 패션의 앤솔로지( In America: An Anthology of Fashion)' 행사에 참석했다.많은 취재진 앞에 선 정호연은 루이비통의 미니드레스를 착용하고 당당히 포즈를 취했다. 가슴 라인 커팅이 독특한 튜브톱 드레스에 은빛의 루이비통 클러치를 들고 무릎 아래까지 오는 루이비통 부츠를 착용했다.여기에 볼드한 귀걸이와 팔찌 등 액세서리를 착용해 스타일링을 완성했다.정호연은 넷플릭스 '오징어 게임'으로 미국배우조합상(SAG) 여우주연상을 받은 이후 가장 '핫'한 행보를 보이고 있다.아시아인 최초로 보그 US 커버를 장식했으며 프랑스 파리 오르세 미술관에서 열린 ‘루이뷔통’ 2022 가을-겨울 여성 컬렉션 패션쇼에서 오프닝과 피날레를 장식했다.그는 미국 최대 에이전시인 CAA(Creative Artists Agency)와 전속 계약을 체결하고 애플TV+ 새 스릴러 시리즈 ‘디스클레이머 (Disclaimer)’, 영화 '더 가버니스(The Governesses)' 등에 출연을 확정했다. 세계적인 팝스타 위켄드(The Weeknd)의 신곡 뮤직비디오에도 출연해 '월드스타'의 저력을 증명한 바 있다.한편 멧 갈라는 메트로폴리탄 미술관의 의상 연구소 코스튬 인스티튜트가 1948년부터 매년 5월 첫째 주 월요일에 개최하는 자선 모금 행사다. 멧 갈라는 매년 특정 코스튬 테마를 선정해 유명 인사들을 초청해 모금 행사를 벌여왔다. 정호연에 앞서 지난해엔 가수 CL과 블랙핑크 로제가 참석해 화제가 되기도 했다.김예랑 한경닷컴 기자 yesrang@hankyung.com