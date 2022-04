싸이 /사진=멜론스테이션

가수 싸이가 방탄소년단(BTS) 멤버 슈가와의 컬래버레이션에 대해 기쁨을 드러냈다.싸이는 29일 멜론스테이션 '오늘음악' 출연을 확정했다.이 방송을 통해 싸이는 지난 앨범 히스토리를 비롯해 ‘싸이다움’을 담은 정규앨범 ‘싸다9’를 설명하고 녹음, 안무, 뮤직비디오에 대한 제작 비하인드 토크도 선사할 예정이다.싸이가 슈가와 공동 프로듀싱한 타이틀곡 ’댓 댓(That That, prod. SUGA of BTS)’으로 컴백하는 만큼 흥미로운 스토리들이 쏟아질 것으로 예상된다.5년만에 컴백하는 싸이는 “창작, 경청, 수정, 재가공, 포기 이 싸이클을 수차례 반복하다 보니 5년이 지났다”고 소감을 전했다.특히 슈가와의 컬래버레이션에 대해 “슈가와 컬래버가 확정되고 나서 너무 상기돼서 며칠 잠을 못 잤다. 내가 전생에 나라를 구한 것 같다”고 비하인드 스토리를 고백해 웃음을 자아낸다.이 외에도 싸이와 슈가의 협업에 대한 자세한 이야기가 ‘오늘음악’에서 펼쳐질 예정이라 많은 글로벌 팬들의 호응이 기대된다.싸이는 이날 오후 6시 정규 9집 '싸다9' 발매에 이어 타이틀곡 'That That (prod. & ft. SUGA of BTS)'의 뮤직비디오를 공개한다.'댓댓'은 싸이와 방탄소년단 슈가가 공동 프로듀싱하고, 작사, 작곡, 편곡을 함께했다. 슈가는 피처링에 이어 뮤직비디오에도 출연하여 싸이와 절친 호흡을 맞췄다. 두 사람의 신선한 바이브가 글로벌 리스너들을 매료시킬 것으로 기대된다.김예랑 한경닷컴 기자 yesrang@hankyung.com