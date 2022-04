그룹 아스트로가 다음 달 새 음반으로 돌아온다.26일 소속사 판타지오에 따르면 아스트로는 5월 16일 정규 3집 '드라이브 투 더 스태리 로드'(Drive to the Starry Road)를 발표하고 그룹 활동에 나선다.지난해 4월 발매한 정규 2집 '올 유어스'(All Yours) 이후 약 1년 만에 내놓는 정규 음반이다.소속사 관계자는 "아스트로는 청량한 매력을 보여주는 '끝판왕'으로 돌아올 것"이라며 "지난해 지상파 음악방송 1위를 비롯해 자체 최고 성적을 세운 만큼 상승세를 이어갈지 기대해 달라"고 전했다.6인조 보이그룹인 아스트로는 2016년 '스프링 업'(Spring Up)으로 데뷔했다.대표곡으로 '니가 불어와', '베이비', '고백' 등이 있으며 올해 진진과 라키, 문빈과 윤산하 등 멤버들이 유닛(소그룹)을 꾸려 활동해왔다.아스트로는 다음 달 28∼29일 단독 콘서트로 팬들과 만날 예정이다./연합뉴스