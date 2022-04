그룹 아이콘 /사진=YG엔터테인먼트 제공

그룹 아이콘(iKON)이 오는 5월 3일 컴백한다.YG엔터테인먼트는 14일 공식 블로그에 아이콘의 신보를 예고하는 '릴리즈 포스터(RELEASE POSTER)'를 게재했다.아이콘의 완전체 컴백은 지난해 3월 디지털 싱글 '왜왜왜(Why Why Why)' 이후 1년 2개월 만이다.릴리즈 포스터 속 여섯 멤버의 흐릿한 실루엣에서 아이콘 특유의 자유로운 매력과 동시에 절제된 카리스마가 엿보인다.앨범 형태나 트랙 정보는 공개되지 않았지만 '2022.05.03' 컴백 날짜가 선명하게 새겨져 있다.아이콘 멤버들은 최근 자체 제작 예능이나 라이브 방송을 통해 "사랑하는 아이코닉(팬덤명) 여러분들을 빨리 직접 만나고 싶다"고 밝혔던 바 이들의 활발한 활동에 기대가 모인다.아이콘은 2015년 데뷔해 이후 '죽겠다(KILLING ME)', '사랑을 했다(LOVE SCENARIO)', '취향저격' '지못미', '리듬 타(RHYTHM TA)' 등 다수의 곡을 히트시켰다.김수영 한경닷컴 기자 swimmingk@hankyung.com