"팬들 대면할 수 있다니, 꿈만 같다"

그룹 더보이즈, 첫 월드투어 확정 /사진=IST엔터테인먼트 제공

그룹 더보이즈(THE BOYZ)가 북미와 유럽 등을 오가는 첫 월드 투어 공연을 확정했다.더보이즈 소속사 IST 엔터테인먼트는 "더보이즈가 오는 5월 '더보이즈 월드 투어 : 더 비 존' (THE BOYZ WORLD TOUR : THE B-ZONE)을 개최하고, 글로벌로 활동 영역을 확장한다"고 밝혔다.더보이즈는 앞서 2019년 독일 베를린, 프랑스 파리, 영국 런던, 네덜란드 암스테르담 등을 도는 유럽 투어 '드림라이크'(DREAMLIKE)를 성공시키며 월드 투어에 대한 기대감을 한껏 높인 바 있다.더보이즈의 첫 월드 투어는 오는 5월 29일 미국 로스앤젤레스에서 화려한 막을 올린다. 투어는 6월 1일 시카고, 3일 뉴어크 등 미국 주요 6개 도시로 이어진다.더보이즈는 이후 유럽으로 장소를 옮겨 6월 20일 영국 런던, 22일 네덜란드 로테르담 등 유럽 국가 4개 도시에서 현지 팬들을 만난다.월드 투어는 서울 올림픽 체조경기장(KSPO DOME)에서 피날레를 장식한다.약 2년 5개월 만에 해외 각지의 팬들을 만나게 된 더보이즈는 "오랜만에 더비(공식 팬덤명) 분들을 대면할 수 있게 되어 꿈만 같다"며 "세계 각지의 팬분들을 찾아가게 된 만큼 더보이즈만의 에너지로 가득 찬 무대를 아낌없이 보여드릴 예정이다. 많은 기대와 성원을 부탁드린다"고 전했다.한편 더보이즈는 오는 5월 27일 일본에서 두 번째 미니 앨범 '쉬즈 더 보스'(SHE'S THE BOSS)를 발표한다.김수영 한경닷컴 기자 swimmingk@hankyung.com