정호연 /사진=인스타그램

모델 겸 배우 정호연의 미국 활동이 심상치 않다. 현지에서 제작되는 영화, 드라마에 캐스팅 '낭보'를 전하고 있다.미 버라이어티 등은 6일(현지시간) 정호연이 조니 뎁의 딸인 릴리 로즈 뎁과 칸 영화제 여우주연상 수상자인 르나트 라인 제브와 함께 영화 '더 가버니스(가정교사)'에 캐스팅됐다고 보도했다.'더 가버니스'는 안 세르(Anne Serre)의 동명 소설 원작으로 세 명의 반항적인 가정교사가 자신들이 일하는 가정을 뒤엎고 돌보아야 할 남자아이들에게 영감을 심어주며 자신들을 고용한 보헤미안 커플의 상상력에 불을 지피고, 에로틱한 모험을 즐기기 위해 책임을 회피하는 이야기를 담는다.정호연과 릴리 로즈 뎁, 르나트 레인제브가 각각 반항적인 가정교사로 분해 극을 가득 채워나갈 예정이라고.해당 작품은 아카데미 작품상에 빛나는 '문라이트'를 비롯해 '플로리다 프로젝트', '더 랍스터', '레이디버드', '미나리' 등 뚜렷한 색깔의 작품을 선보이며 할리우드에서 다수의 명작을 배출하고 있는 A24가 제작하고 '빌리 엘리어트', '브루클린'을 작업한 BBC 필름의 서포트를 받아 벌써부터 국내외 팬들은 물론 영화인들의 관심이 치솟고 있다.정호연은 넷플릭스 '오징어 게임'으로 미국배우조합상(SAG) 여우주연상을 받은 이후 가장 '핫'한 행보를 보인다.아시아인 최초로 보그 US 커버를 장식했으며 프랑스 파리 오르세 미술관에서 열린 ‘루이뷔통’ 2022 가을-겨울 여성 컬렉션 패션쇼에서 오프닝과 피날레를 장식했다.이번 영화 외에도 애플TV+ 새 스릴러 시리즈 ‘디스클레이머 (Disclaimer)’에도 캐스팅을 확정했다. 그는 헐리우드 최고의 배우인 케이트 블란쳇, 케빈 클라인과 함께 호흡을 맞출 예정이다.최근에는 팝가수 위켄드의 신곡 'Out of star' MV에도 출연했다.김예랑 한경닷컴 기자 yesrang@hankyung.com