BTS '마이 유니버스', 美 빌보드 글로벌 차트 27주 연속 진입

스트레이 키즈, '빌보드 200' 11위…NCT 드림 50위 '차트인'그룹 방탄소년단(BTS)이 지난해 발표한 '마이 유니버스'(My Universe), '버터'(Butter) 등으로 미국 빌보드 차트에서 꾸준히 이름을 올리고 있다.빌보드가 5일(현지시간) 발표한 최신 차트에 따르면 BTS가 콜드플레이와 협업한 곡 '마이 유니버스'는 '빌보드 글로벌'(미국 제외)과 '빌보드 글로벌 200' 차트에서 각각 24위와 33위를 차지했다.빌보드의 글로벌 차트는 전 세계 200개 이상 국가의 스트리밍과 판매량을 집계해 순위를 매긴다.BTS는 지난해 9월 24일 곡 발표 이후 27주 연속으로 두 차트에 이름을 올렸다.'마이 유니버스'는 이 밖에도 '얼터너티브 디지털 송 세일즈' 22위, '핫 캐나다 디지털 송 세일즈' 39위, '빌보드 캐나다 AC' 20위 등을 기록했다.BTS의 주요 히트곡과 앨범 역시 세부 차트에서 꾸준히 성적을 내고 있다.'빌보드 글로벌 200' 차트의 경우 '버터'(Butter)가 44위에 올랐고 '다이너마이트'(Dynamite)는 59위, '퍼미션 투 댄스'(Permission to Dance)는 167위를 기록했다.미국을 제외한 '빌보드 글로벌'에서는 '버터' 33위', '다이너마이트' 38위, '퍼미션 투 댄스' 90위 등이었다.BTS가 2017년 9월 선보인 '러브 유어셀프 승 허'(LOVE YOURSELF 承 Her) 앨범은 '톱 앨범 세일즈' 39위, '월드 앨범' 4위 등을 기록하며 발매된 지 4년이 넘었음에도 차트에 이름을 올렸다.2019년 4월 발표한 '맵 오브 더 솔 : 페르소나'(MAP OF THE SOUL : PERSONA)는 '톱 앨범 세일즈' 55위와 '월드 앨범' 6위로 집계됐으며, 2020년 11월 발매된 '비'(BE)는 '톱 커런트 앨범 세일즈' 59위·'월드 앨범' 5위를 차지했다.한편, 지난주 빌보드의 메인 앨범 차트에서 정상에 올랐던 스트레이 키즈는 2주 연속 차트 진입에 성공했다.스트레이 키즈의 미니음반 '오디너리'(ODDINARY)는 최신 '빌보드 200' 차트에서 전주 대비 10계단 하락한 11위를 기록했다.'빌보드 200'은 실물 앨범 등 전통적 앨범 판매량에 스트리밍 횟수와 디지털음원 다운로드 횟수를 앨범 판매량으로 환산한 수치를 합산해 앨범 순위를 낸다.NCT 드림의 정규 2집 '글리치 모드'(Glitch Mode)는 '빌보드 200'에서 50위를 기록하며 차트에 진입했다./연합뉴스