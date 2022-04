BTS 라스베이거스 이벤트 대기 시간 위버스로 확인한다

하이브는 팬 커뮤니티 앱 '위버스'를 통해 오는 17일까지 미국 라스베이거스 지역을 대상으로 그룹 방탄소년단 관련 이벤트 지도와 대기 시간 정보를 제공한다고 5일 밝혔다.'맵 앤드 웨이트 타임즈'(MAP & WAIT TIMES)라는 이름의 이 서비스는 콘서트·라이브플레이 공연장 지도, 방탄소년단 관련 이벤트를 가리키는 '더 시티'(THE CITY) 전체 지도, 주요 판매 시설 대기 정보, 모든 시설·프로그램 리스트, 온라인 링크 등을 제공한다.하이브는 "라스베이거스를 찾은 팬들은 이 서비스로 콘서트가 열리는 얼리전트 스타디움과 라이브플레이가 진행되는 MGM 그랜드 가든 아레나의 좌석 배치도는 물론 공식 상품 판매 스토어, 팝업 스토어, 사진전, 레스토랑, 클럽, 분수 쇼 등의 위치 정보를 빠르게 확인할 수 있다"고 소개했다.팬들이 몰리는 콘서트장과 라이브플레이 현장에 있는 상품 스토어를 대상으로는 대기 시간 정보도 알려준다.이 서비스는 2019년 10월 서울에서 열린 방탄소년단의 '러브 유어셀프 : 스피크 유어셀프 더 파이널'(LOVE YOURSELF: SPEAK YOURSELF [THE FINAL]) 공연에서 처음 선보인 바 있다./연합뉴스