하이브X쏘스뮤직, 첫 걸그룹 제작 총력

달아오른 4세대 걸그룹 시장에 도전장

미야와키 사쿠라X김채원, 탄탄한 기존 팬덤

BTS·TXT·엔하이픈 성공시킨 저력 '기대'

하이브X쏘스뮤직 첫 걸그룹 론칭 카운트다운 페이지 오픈 /사진=쏘스뮤직 제공

소문만 무성하던 하이브 걸그룹에 대한 힌트가 공개되면서 K팝 팬들의 이목이 집중되고 있다.하이브 산하 레이블 쏘스뮤직은 25일 공식 홈페이지에 'IM FEARLESS'라는 문구가 쓰인 카운트다운 페이지를 오픈했다. 쏘스뮤직은 홈페이지 전체를 카운트다운에 맞게 리뉴얼하는 등 걸그룹 데뷔에 총력을 쏟고 있다.'FEARLESS'가 '겁이 없다', '두려움이 없다'라는 뜻을 담고 있는 만큼 하이브 걸그룹이 선보일 콘셉트에 대해 팬들은 위풍당당, 걸크러시 등 다양한 추측을 내놓고 있다. 검은색 배경에 흰색, 빨간색 폰트가 조화를 이뤄 심플하면서도 세련된 무드를 강조한 카운트다운 페이지가 이러한 추측에 힘을 싣는다.청순 또는 섹시로 양분되던 걸그룹 시장의 흐름은 이미 사라진 지 오래다. 4세대 걸그룹으로 분류되는 에스파, 스테이씨, 있지, 아이브, 엔믹스 모두가 Z세대다운 '솔직당당함'을 무기로 저마다 존재감을 각인시키고 있다. 귀엽고 예쁘장한 외모를 부각하기보다는 퍼포먼스를 강조한 무대와 음악, 콘셉트 등에 자신의 솔직한 생각을 담아내는 전략으로 추세가 바뀌었다.하이브 걸그룹의 콘셉트가 아직 베일에 가려져 있지만, 큰 틀에서 이들도 이러한 대세를 이을 것으로 예상된다. 특히 이들의 가장 큰 '한 방'으로 기대되는 부분은 하이브가 내놓는 첫 걸그룹이라는 점이다. 방탄소년단을 필두로 투모로우바이투게더, 엔하이픈을 모두 성공시킨 하이브는 탄탄한 스토리텔링이 어우러진 트렌디한 음악과 화려한 퍼포먼스로 음악 시장의 흐름을 주도하고 있다.그간 하이브는 세계관을 적극 도입해 팬들을 끌어들였다. 방탄소년단은 '학교 3부작', '청춘 2부작', '러브 유어셀프' 시리즈 등 연작 형식의 앨범에 현실과 맞물린 스토리텔링을 접목해 '지금 우리가 할 수 있는 이야기'들을 노래했다.팬데믹 상황 속에서 '다이너마이트(Dynamite)', '라이프 고즈 온(Life Goes On)', '버터(Butter)', '퍼미션 투 댄스(Permission to Dance)'를 통해 큰 울림과 위안을 선사, 현재를 살아 가고 있는 이들에게 전하고 싶은 메시지를 음악과 퍼포먼스에 담아 호평받았다. 또 'Z세대를 가장 잘 대변하는 팀'으로 평가받는 투모로우바이투게더, 데뷔 후 경험한 다양한 감정들을 앨범 스토리텔링에 녹여 내고 있는 엔하이픈 등 각 팀만의 뚜렷한 개성과 색깔로 전 세계 음악 시장에서 당당히 한 자리를 꿰찼다.거대 팬덤을 갖춘 사쿠라와 김채원의 합류에 더해 하이브의 아티스트 프로듀싱 노하우가 입혀진 하이브 최초 걸그룹에 대한 관심이 미지의 카운트다운 페이지 공개와 함께 더욱 커지고 있다. 과연 하이브가 보이그룹은 물론 걸그룹까지 탄탄한 라인업을 구축할 수 있을지 관심이 집중된다.김수영 한경닷컴 기자 swimmingk@hankyung.com