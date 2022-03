클라씨, 데뷔 앨범 트랙리스트 공개

그룹 클라씨 박보은 /사진=펑키스튜디오 제공

그룹 클라씨(CLASS:y)가 트랙리스트를 공개하며 데뷔 앨범에 대한 기대감을 높였다.'방과후 설렘' 데뷔조 클라씨(원지민, 김선유, 명형서, 홍혜주, 김리원, 박보은, 윤채원)는 25일 낮 12시 공식 SNS 채널을 통해 데뷔 앨범 트랙리스트 스포일러 영상을 공개했다.클라씨의 데뷔 트랙리스트 영상은 약 1분 30초가량으로 박보은의 다채로운 모습이 함께 담겨있다. 박보은은 긴 생머리에 화이트 원피스로 청순하고 순수한 매력을 뽐냈다. 이어 걸크러쉬 넘치는 블랙 의상과 레드 컬러의 헤어스타일로 파격 변신을 시도했다. 한층 성숙해진 표정연기까지 선보이며 데뷔 앨범을 향한 궁금증을 증폭시켰다.트랙리스트에는 흩날리는 꽃잎 속에 곡 제목이 담겨있어 눈길을 끈다. PART 1에는 '클라씨(CLASSY)', '서프라이즈(SURPRISE)', '세임 세임 디퍼런트(SAME SAME DIFFERENT)', '다이빙 인투 유(DIVIN’ INTO YOU)' 4개의 트랙이 수록됐으며, PART 2에는 '업(UP)', '셧 다운(SHUT DOWN)', '텔 미 원 모어 타임(TELL ME ONE MORE TIME)', '슈퍼 쿨(SUPER COOL)', '필링 소 굿(FEELIN SO GOOD)'까지 총 5개의 트랙이 담겼다.정식 데뷔 전부터 일주일간 음악방송 출연에 출연하며 '서프라이즈' 무대를 선보이는 등 남다른 행보로 뜨거운 관심을 모으고 있는 클라씨가 첫 데뷔 앨범을 통해 과연 어떤 새로운 음악과 다양한 시도를 선보일지 귀추가 주목된다.김수영 한경닷컴 기자 swimmingk@hankyung.com