피원하모니, 미국 MRC 데이터 '핫 싱글즈 세일즈' 차트 1위

그룹 피원하모니(P1Harmony)가 미국에서 발표한 영어 곡으로 현지 음반 판매 차트 정상에 올랐다.23일 소속사 FNC엔터테인먼트에 따르면 피원하모니의 '두 잇 라이크 디스'(Do It Like This)는 MRC 데이터가 최근 발표한 '핫 싱글즈 세일즈' 차트에서 1위를 기록했다.이 차트는 음악 판매 데이터를 제공하는 MRC 데이터가 미국 내 실물 음반 판매량을 집계해 발표한다.소속사는 "미국의 주요 음반 제작사, 유통사, 방송사, 아티스트 매니지먼트사 등이 MRC 데이터가 매주 집계하는 판매 현황을 바탕으로 음악산업을 분석한다"고 설명했다.'두 잇 라이크 디스'는 피원하모니가 미국에서 처음 발표한 곡이다.미니 3집 '디스하모니: 파인드 아웃'(DISHARMONY: FIND OUT) 타이틀곡의 영어 버전으로, 지난 10일 곡이 정식으로 발매되기 전부터 현지 음악 매체의 관심이 쏠렸다.피원하모니는 2020년 데뷔한 6인조 그룹으로 독특한 세계관을 바탕으로 한 앨범을 선보여왔다.이들은 이달 뉴욕을 시작으로 워싱턴 D.C., 마이애미, 휴스턴 등을 돌며 공연하고 있다./연합뉴스