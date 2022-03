BTS, 미국 '아이하트라디오 뮤직 어워즈' 2관왕…5년 연속 수상

'베스트 뮤직비디오'·'베스트 팬' 수상…"'아미', 대단하고 최고"그룹 방탄소년단(BTS)이 미국 대중음악 시상식 중 하나인 '아이하트라디오 뮤직 어워즈'(iHeartRadio Music Awards)에서 2관왕에 올랐다.소속사 빅히트뮤직에 따르면 BTS는 22일(현지시간) 미국 로스앤젤레스(LA)에서 열린 시상식에서 히트곡 '버터'(Butter)로 '베스트 뮤직비디오'(Best Music Video) 부문 수상자로 선정됐다.BTS는 2020년 '작은 것들을 위한 시'(Boy With Luv), 2021년 '다이너마이트'(Dynamite)로 '베스트 뮤직비디오' 부문을 수상한 데 이어 3년 연속 이 부문 트로피를 거머쥐었다.BTS는 '베스트 팬 군단'(Best Fan Army) 상도 받아 이 부문에서 5년 연속 수상의 영광을 안았다.최고의 팬덤에 주어지는 이 상은 2018년부터 줄곧 BTS의 팬클럽 '아미'가 차지해왔다.BTS는 영상을 통해 "여러분의 사랑과 응원 덕분에 이 상을 받을 수 있었다"고 소감을 전했다.멤버들은 특히 "BTS에게 아미가 함께한다는 것은 큰 의미"라면서 "우리 음악을 사랑해 주셔서 감사하다.아미 여러분은 대단하고 최고"라며 팬들에게 공을 돌렸다.BTS가 후보에 올랐던 나머지 1개 부문인 '올해의 베스트 듀오/그룹'(Best Duo/Group of The Year)에서는 팝스타 브루노 마스와 앤더슨 팩이 구성한 듀오 실크 소닉(Silk Sonic)이 트로피를 가져갔다.아이하트라디오 뮤직 어워즈는 미국 온라인 라디오 방송사인 아이하트라디오가 주최하는 시상식으로 2014년 시작됐다.BTS는 2018년부터 이 시상식에서 상을 받아왔다.한편, BTS는 다음 달 미국 라스베이거스에서 팬들 앞에 설 예정이다.이들은 다음 달 3일 라스베이거스에서 열리는 '제64회 그래미 시상식'에 참석해 '베스트 팝 듀오/그룹 퍼포먼스'(Best Pop Duo/Group Performance) 후보로 시상식 무대를 꾸민다.BTS는 이후 8∼9일과 15∼16일 총 네 차례에 걸쳐 얼리전트 스타디움에서 'BTS 퍼미션 투 댄스 온 스테이지((BTS PERMISSION TO DANCE ON STAGE) - 라스베이거스' 콘서트를 연다./연합뉴스