마마무, 일본 베스트 앨범 발표…신곡 등 17곡 수록

걸그룹 마마무가 23일 일본 베스트 앨범 '아이 세이 마마무 더 베스트 - 저팬 에디션 -'(I SAY MAMAMOO THE BEST - Japan Edition -)을 발표했다고 소속사 RBW가 밝혔다.지난해 9월 국내에서 발표한 베스트 앨범에 일본어 곡을 담아 재구성했다.일본 오리지널 신곡 '스마일'(Smile)을 비롯해 국내 발매곡의 일본어 버전 등 총 17곡이 수록됐다.마마무는 2018년 싱글 '데칼코마니 - 저패니즈 ver.-'(Decalcomanie -Japanese ver.-)로 일본에서 데뷔한 이래 콘서트와 TV 출연 등 활발한 활동을 펼쳐왔다./연합뉴스