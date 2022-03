BTS '마이 유니버스', 빌보드 글로벌 차트 24주 연속 진입

그룹 방탄소년단이 밴드 콜드플레이와 협업한 '마이 유니버스'(My Universe)가 미국 빌보드 글로벌 차트에서 장기 흥행을 이어가고 있다.빌보드가 15일(현지시간) 발표한 최신 차트에 따르면 이 노래는 '빌보드 글로벌'(미국 제외) 27위와 '빌보드 글로벌 200' 36위를 각각 차지해 24주 연속 진입에 성공했다.이 두 차트는 전 세계 200개 이상 국가의 스트리밍과 판매량을 집계해 순위를 매긴다.'마이 유니버스'는 이 밖에도 '핫 얼터너티브 송' 13위, '얼터너티브 디지털 송 세일즈' 14위, '록 디지털 송 세일즈' 14위, '어덜트 팝 에어플레이' 29위, '빌보드 캐나다 AC' 14위를 각각 기록했다.방탄소년단은 '빌보드 글로벌 200'과 '빌보드 글로벌'(미국 제외) 차트에 '마이 유니버스'를 비롯해 각각 네 곡씩 진입시켰다.'빌보드 글로벌 200' 차트에서는 '버터'(Butter) 40위, '다이너마이트'(Dynamite) 56위, '퍼미션 투 댄스'(Permission To Dance) 146위로 각각 집계됐다.'빌보드 글로벌'(미국 제외) 차트에서는 '버터'(Butter) 31위, '다이너마이트'(Dynamite) 35위, '퍼미션 투 댄스'(Permission To Dance) 79위에 각각 자리했다.2019년 4월 발매된 앨범 '맵 오브 더 솔 : 페르소나'(MAP OF THE SOUL : PERSONA)는 '톱 앨범 세일즈' 78위, '월드 앨범' 5위에 올랐다.2020년 11월 발매된 앨범 '비'(BE)는 '톱 커런트 앨범 세일즈' 72위, '월드 앨범' 3위를 기록했다./연합뉴스