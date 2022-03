유나이트 /사진=브랜뉴뮤직 제공

브랜뉴뮤직의 차세대 보이그룹 유나이트(YOUNITE)가 다채로운 매력을 예고했다.30일 0시 브랜뉴뮤직은 유나이트의 공식 SNS 채널을 통해 첫 번째 EP '유니버스(YOUNI-BIRTH)'의 선공개 타이틀곡인 '에브리바디'의 뮤직비디오 티저를 공개했다.'에브리바디'는 소속사 브랜뉴뮤직의 선배 아티스트이자 베테랑 DJ인 DJ Juice가 피처링으로 참여한 곡이다. 유나이트는 이번 티저를 통해 DJ Juice와 함께 한 화려한 단체 퍼포먼스를 살짝 선보여 정식 데뷔에 대한 기대감을 높였다.영상 말미에는 'Y-O-UNITE ready / Get it get it / 보여줄게 우리 passion'이라는 노래 가사도 일부 공개돼 완곡에 대한 궁금증을 증폭시켰다.유나이트의 데뷔 앨범 '유니버스'는 오는 4월 20일 오후 6시에 발매된다.김수영 한경닷컴 기자 swimmingk@hankyung.com