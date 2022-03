‘독보적 유튜브 활약세’ 트와이스, 3억 뷰 이상 뮤비만 무려 13편... 역새 걸그룹 중 최다기록

[연예팀] 트와이스의 'KNOCK KNOCK'(낙낙) 뮤직비디오가 유튜브 조회 수 3억 건을 돌파했다.

2017년 2월 20일 공개된 첫 번째 스페셜 앨범 'TWICEcoaster : LANE 2'(트와이스코스터 : 레인 2) 타이틀곡 'KNOCK KNOCK' 뮤비는 14일 오후 1시 45분경 유튜브 조회 수 3억 회를 돌파했다. 트와이스는 데뷔곡 'OOH-AHH하게'(우아하게)부터 'CHEER UP'(치어 업), 'TT'(티티)', 'LIKEY'(라이키), 'What is Love?'(왓 이즈 러브?), 'Heart Shaker'(하트 셰이커), 'FANCY'(팬시)', 'Feel Special'(필 스페셜), 'YES or YES'(예스 오어 예스), 'I CAN'T STOP ME'(아이 캔트 스톱 미), 'Dance The Night Away'(댄스 더 나잇 어웨이), 'MORE & MORE'(모어 앤드 모어)에 이어 'KNOCK KNOCK'까지 무려 13편의 뮤비가 3억 뷰를 넘겼다.

특히 이번 기록으로 지난 2월 24일 'MORE & MORE' 뮤비로 달성한 '전 세계 걸그룹 중 3억 뷰 이상 뮤비 최다 보유' 기록을 자체 경신해 의미를 더한다. 또한 지난 2월 정규 3집 타이틀곡 'SCIENTIST'(사이언티스트) 뮤비가 1억 뷰를 돌파해 16편의 모든 활동곡, 첫 영어 싱글 'The Feels'(더 필즈), 3편의 일본 발표곡까지 '총 20편의 1억 뷰 이상 뮤비'라는 또 다른 진기록도 세웠다. 이 역시도 역대 걸그룹 중 최다 편수로 독보적인 유튜브 활약세를 자랑했다.

'KNOCK KNOCK'은 경쾌하고 발랄한 중독성 강한 멜로디와 닫혀있는 마음을 활짝 열어 달라는 귀여운 가사가 인상적인 곡이다. 뮤비는 멤버들의 사랑스러운 비주얼과 포근한 겨울 감성이 잘 어우러졌고, 노크를 하는 듯한 깜찍한 안무가 많은 사랑을 받았다.

트와이스는 최근 네 번째 월드투어 'TWICE 4TH WORLD TOUR 'Ⅲ''(트와이스 네 번째 월드투어 '쓰리')를 전개하고 글로벌 존재감을 발산하고 있다. 2021년 12월 25일과 26일 양일간 서울 송파구 KSPO DOME(올림픽체조경기장)에서 투어의 포문을 열었고, 2월15일과 16일(이하 현지 시간) 미국 로스앤젤레스 '더 포럼'(The Forum) 공연을 시작으로 18일 오클랜드, 22일 포트워스, 24일 애틀랜타, 26일과 27일 뉴욕 'UBS 아레나' 공연까지 총 5개 도시 7회 규모로 진행한 미주 투어에서 10만 명의 현지 관객들과 호흡했다.

해당 월드투어의 일환으로 진행되는 일본 공연의 추가 개최 소식은 현지 팬들을 환호케 했다. 이들은 앞서 4월 23일과 24일 양일간 '일본 공연의 성지'로 불리는 도쿄돔에서 2회 공연 개최 소식을 알린 바 있으나 현지 팬들의 뜨거운 성원에 보답하는 의미로 4월 25일 월요일 공연을 추가, 총 3회 공연을 확정했다. 트와이스는 4월 23일부터 25일까지 사흘간 일본 도쿄돔에서 단독 콘서트를 열고 관객들과 즐거운 추억을 쌓는다.

한편 트와이스는 일본 데뷔 5주년을 기념해 오는 3월 16일 일본 네 번째 베스트 앨범 '#TWICE4'(#트와이스4)를 발표한다. 신보에는 'I CAN'T STOP ME', 'CRY FOR ME'(크라이 포 미), 'Alcohol-Free'(알콜-프리), 'SCIENTIST'의 한국어와 일본어 버전이 실린다. 이어 5월 데뷔 5주년 기념 DVD, 7월 일본 정규 4집 등 현지 데뷔 5주년 맞이 다채로운 콘텐츠를 선보일 예정이다.(사진제공: JYP엔터테인먼트)





