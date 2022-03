그룹 블랙핑크의 리사가 발표한 솔로곡 '머니'(MONEY)가 음원 플랫폼 스포티파이에서 스트리밍 4억 회를 돌파했다고 소속사 YG엔터테인먼트가 14일 밝혔다.지난해 9월 10일 발표 이후 186일 만이다.소속사 측은 "스트리밍 4억 회에 도달한 K팝 솔로 아티스트의 음원 가운데 최단기간"이라고 설명했다.이로써 리사는 블랙핑크 곡을 포함해 총 5곡이 4억 회 이상 스트리밍되는 기록을 세우게 됐다.앞서 블랙핑크의 '러브식 걸즈'(Lovesick Girls), '킬 디스 러브'(Kill This Love), '하우 유 라이크 댓'(How You Like That), '뚜두뚜두'(DDU-DU DDU-DU) 등 총 4곡이 4억 스트리밍을 달성한 바 있다.'머니'는 리사의 솔로 앨범 '라리사'에 수록된 곡이다.중독적인 후렴구와 강렬한 힙합 사운드가 팬들의 관심을 끌면서 미국 빌보드의 메인 싱글 차트인 '핫 100'에서 93위를 기록하는 등 국내외 차트에서 좋은 성적을 거뒀다.이 곡의 안무 영상은 유튜브에서 조회 수 5억 회 돌파를 앞두고 있다./연합뉴스