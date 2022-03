BTS 서울 콘서트 사흘간 전 세계 246만명이 봤다

극장 이벤트 전 세계 최다관객 기록…RM "기적 같은 사흘, 여러분 덕분"그룹 방탄소년단이 지난 10·12·13일 사흘간 서울 잠실종합운동장 주경기장에서 연 대면 콘서트 관객이 온·오프라인 등을 합쳐 총 246만5천명에 달하는 것으로 집계됐다.14일 소속사 빅히트뮤직에 따르면 'BTS 퍼미션 두 댄스 온 스테이지 - 서울'(BTS PERMISSION TO DANCE ON STAGE - SEOUL) 콘서트를 본 관객은 공연장 입장 4만5천명, 10·13일 온라인 스트리밍 102만명, 12일 전 세계 극장 라이브 뷰잉 140만명으로 파악됐다.특히 전 세계 75개국 영화관 3천711곳에서 실시간 상영된 라이브 뷰잉 관객은 140만명으로, 전 세계 극장 이벤트(영화 외 콘텐츠를 영화관에서 상영하는 이벤트) 기준으로 최다 관객 신기록이다.이번 콘서트는 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 여파로 함성 대신 클래퍼(응원용 소도구)와 '아미밤'(응원봉)만 허용됐다.방탄소년단은 이를 두고 "우리도 이제 데뷔 10년 차인데, 10년 동안 한 번도 없었고 앞으로 10년 동안에도 없을 유니크한 무함성 콘서트"라고 했다.방탄소년단은 이번 콘서트에서 무대 전면에 대형 LED를 세워 공연장 에너지를 구석구석 느낄 수 있도록 했다.또 이동식 LED를 통해 '허락은 필요 없다'(WE DON'T NEED PERMISSION)라는 공연 주제를 담은 문장을 선보여 흥을 돋웠다.멤버의 움직임을 실시간으로 인식해 곡의 분위기에 맞는 비주얼 그래픽 효과를 적용하는 '실시간 그래픽 렌더링 기술', 입체적인 그래픽으로 공간감을 구현하는 '아나몰픽 일루전' 등 첨단 기술도 동원됐다.멤버 RM은 이날 팬 커뮤니티 위버스를 통해 "늘 그랬듯 여러분은 최고였고, 제한된 상황 내에서 주실 수 있는 모든 진심과 에너지를 전해주시지 않았나 싶다"며 "기적 같은 사흘을 무사히 해낼 수 있던 것은 늘 그렇듯 여러분 덕분"이라고 아미(방탄소년단 팬)에게 감사의 뜻을 표했다.이어 "'봄날'이 5년, 방탄소년단이 벌써 10년 차"라며 "알 수도 없는 먼 미래에 대한 막연한 약속보다, 전 그저 하루하루를 잘 지켜내며 목소리 없이도 받았던 오늘의 에너지를 곱씹고 있겠다.서로의 목소리를 듣는 그날까지 조금만 기다려 달라"고 덧붙였다.제이홉도 "오늘을 시작으로 더 좋은 날이 와서 여러분들과 함께 춤도 추고, 소리도 지르고, 아주 그냥 모두가 미치는 그런 공연을 하는 날이 왔으면 좋겠다"며 "공연의 마지막을 함께 해주신 우리 아미 여러분들 너무 감사드린다"고 적었다.방탄소년단은 다음 달 8∼9일(이하 현지시간)과 15∼16일 미국 라스베이거스에서 콘서트 열기를 이어간다./연합뉴스