걸그룹 퍼플키스가 오는 29일 세 번째 미니음반 '맴맴'(memeM)을 발표한다고 소속사 RBW가 12일 밝혔다.퍼플키스의 신보 발표는 지난해 9월 두 번째 미니음반 '하이드 & 시크'(HIDE & SEEK) 이후 6개월 만이다.음반에는 타이틀곡 '맴맴'을 비롯해 '날 좀 봐', '프리티 사이코'(Pretty Psycho), '좋아', '빈틈' 등 총 7곡이 수록됐다.멤버 유키는 타이틀곡 '맴맴'은 물론 수록곡 '헤이트 미, 허트 미, 러브 미'(Hate me, Hurt me, Love me), '프리티 사이코', '빈틈'의 랩 메이킹에 참여했다.나고은은 '프리티 사이코' 작사에 참여했다.채인은 '날 좀 봐'와 '좋아'의 작곡과 작사에 참여해 완성도를 높였다./연합뉴스