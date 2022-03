10일 잠실 주경기장서 서울 콘서트 개최

2019년 이후 약 2년 반 만의 국내 콘서트

그룹 방탄소년단 /사진=빅히트뮤직 제공

그룹 방탄소년단이 2년 반 만에 서울 대면 콘서트를 개최하는 소감을 밝혔다.방탄소년단은 10일 오후 7시 서울 잠실종합운동장 주경기장에서 'BTS 퍼미션 투 댄스 온 스테이지 - 서울(BTS PERMISSION TO DANCE ON STAGE - SEOUL)'을 개최한다.국내에서 펼쳐지는 대면 콘서트는 지난 2019년 10월 'BTS 월드 투어 러브 유어셀프 : 스피크 유어셀프 더 파이널(BTS WORLD TOUR LOVE YOURSELF: SPEAK YOURSELF [THE FINAL])' 이후 2년 반 만이다.RM은 이날 콘서트를 앞두고 빅히트뮤직을 통해 "떨리면서도 담담한 기분"이라며 "함성과 기립이 안 되는 만큼 저희가 더 열심히 해서 좋은 에너지를 보여 드리겠다"라고 말했다.이어 진은 "잠실 주경기장에서의 첫 공연이 생각난다. 이번 콘서트 첫날에 또다시 그때의 기분을 느낄 것 같다. 언제나 그랬지만 최선을 다해 열심히 할 것"이라고 각오를 다졌고, 슈가는 "2년 반 만의 공연이라 설렌다. 한국에서 공연을 할 수 있다는 것 자체만으로도 기쁘다. 열심히 준비했으니 즐겨 주시면 좋겠다"라고 벅찬 소감을 전했다.제이홉은 "너무 오랜만이어서 어떤 감정일지 예상이 안 된다. 직접 팬 여러분 앞에 서 봐야 감정이 명확해질 것 같다. 하지만 분명한 것은 정말 설렌다는 것이다. 마치 데뷔 초, 처음 팬분들 앞에서 공연하는 느낌이다. 이 감정 그대로 무대 위에서 최선을 다할 것이고, 오랜만에 직접 보여 드리는 무대이니까 집중해서 멋있는 모습을 보여 드리고 싶다"라고 밝혔다.지민은 "오랜만에 한국에서 팬분들과 직접 만날 수 있어서 기분 좋고, 한편으로는 긴장되기도 한다. 열심히 준비한 무대를 빨리 보여 드리고 싶다. 기대해 달라"라고 말했고, 뷔는 "오랜만의 공연이라 기다려 주신 아미분들을 모두 초대하고 싶었는데, 그러지 못 해서 아쉬운 마음이 있다. 한 곡, 한 곡 소중하게 생각하며 공연하고 싶고, 저의 모든 것을 다 쏟아붓겠다"라고 했다.정국은 "(팬 여러분을) 실망시키지 않기 위해 정말 열심히 할 것"이라면서 "함성이 없는 공연이라 걱정되기도 하지만, 오랜만에 아미분들을 만나는 것이기 때문에 못 본 시간만큼 온 힘을 다해 에너지를 방출하겠다"라고 말했다.이번 공연은 지난해 10월 온라인 콘서트와 LA 콘서트를 잇는 'BTS 퍼미션 투 댄스 온 스테이지' 시리즈의 일환으로, 오랜만에 서울에서 펼쳐지는 대면 콘서트인 만큼 방탄소년단은 한층 업그레이드된 버전의 공연을 선사할 예정이다.빅히트뮤직은 "'춤추는 데 허락은 필요 없어'라는 '퍼미션 투 댄스' 속 메시지와 함께 방탄소년단과 팬들의 만남에 초점이 맞춰진 이번 콘서트의 핵심 관전 포인트는 곡에 담긴 메시지가 서울에서 실현되는 순간이라는 점"이라고 소개했다.공연장을 찾지 못한 팬들을 위해 '퍼미션 투 댄스 온 스테이지 - 서울'은 온라인 라이브 스트리밍과 라이브 뷰잉으로도 관람할 수 있다. 온라인 라이브 스트리밍은 공연 첫날인 이날과 마지막 날인 13일 글로벌 팬덤 커뮤니티 플랫폼 위버스에서 이뤄지고, 둘째 날인 12일 공연은 전 세계 60여 개 국가/지역의 영화관에서 방탄소년단의 공연을 즐길 수 있는 라이브 뷰잉이 병행된다.김수영 한경닷컴 기자 swimmingk@hankyung.com