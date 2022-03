그룹 탄(TAN) /사진=생각엔터테인먼트 제공

신인 보이그룹 탄(TAN)이 정식 데뷔한다.탄(창선, 주안, 재준, 성혁, 현엽, 태훈, 지성)은 10일 오후 6시 데뷔 앨범 '1TAN'을 주요 음원사이트를 통해 공개한다.'1TAN'은 타이틀곡 '두 두 두 (DU DU DU)'를 포함해 '픽스 유 파트 1(Fix You Part.1)', '마이 걸(MY GIRL)', '두 두 두' 영어 버전까지 총 4곡으로 구성됐다.타이틀곡 '두 두 두'는 주안과 재준, 지성이 작사에 참여해 앞으로 탄이 보여줄 음악 색깔에 대한 기대가 높아지고 있다. 또한 지성은 '픽스 유 파트 원'의 작사에 이름을 올려 아티스트로서 역량을 입증, 무한한 발전 가능성을 보여줄 예정이다.특히 탄은 에너제틱한 퍼포먼스로 첫 세계관을 열겠다고 예고해 K팝 팬들의 관심이 치솟고 있다.탄은 MBC '극한데뷔 야생돌'에서 탄생한 7인조 보이그룹으로, 팀명은 'To All Nations'라는 의미를 지닌 약어와 함께 대한민국을 넘어 전 세계에서 활약하겠다는 각오를 표현한다.김수영 한경닷컴 기자 swimmingk@hankyung.com