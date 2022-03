그룹 나인아이 /사진=퍼스트원엔터테인먼트 제공

퍼스트원엔터테인먼트 첫 보이그룹 나인아이(NINE.i)가 전무후무한 세계관을 예고했다.소속사 퍼스트원엔터테인먼트는 지난 6일과 7일 공식 SNS를 통해 나인아이(제원, 이든, 위니, 민준, 반, 베리, 서원, 태훈, 주형, 지호)의 세계관 티저 포스터와 영상을 게재했다.'새로운 알고리즘의 탄생(THE BIRTH OF NEW ALGORITHM)'이라는 타이틀 아래 공개된 세계관 티저 포스터에는 다양한 장소에 있는 10명의 나인아이 멤버들 모습이 다채롭게 담겼다. 더불어 대서사시의 초석을 다지는 나인아이의 세계관 영상 본편 릴리즈 정보와 함께 직접 제작에 참여한 스태프들의 생생한 리뷰가 기재돼 호기심을 자극했다.세계관 티저 포스터에 이어 공개된 영상에는 어지러운 현대를 살아가는 현대인들의 모습이 나인아이의 10인 10색 비주얼과 고퀄리티 영상미, 압도적인 스케일로 표현돼 몽환적이면서도 감각적인 무드를 배가했다. 특히 방대한 데이터와 미스터리한 기호가 새겨진 의문의 책이 등장, 향후 나인아이만의 어떤 독창적인 세계관이 그려질지 기대감을 한껏 고조시켰다.나인아이는 가수 박선주, 나윤권, 키썸, 허찬미 등이 소속된 퍼스트원엔터테인먼트에서 처음으로 론칭하는 10인조 보이그룹으로, 한국인 멤버 9명과 태국인 멤버 1명으로 구성됐다. 나인아이는 탄탄한 음악적 역량과 폭넓은 음악성, '인문학, 아이돌, IT' 세 가지 영역을 결합한 유일무이한 콘셉트로 무장해 '완성형 4세대 아이돌'로서 2022년 상반기 가요계를 뒤흔들겠다는 각오다.김수영 한경닷컴 기자 swimmingk@hankyung.com