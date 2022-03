브레이브걸스, 미니 6집 ‘THANK YOU’ 트랙리스트 공개

[연예팀] 브레이브걸스가 새 앨범 트랙리스트를 공개하며 컴백에 대한 기대감을 높였다.





소속사 브레이브 엔터테인먼트는 4일 정오, 소속사 공식 SNS 및 브레이브걸스의 공식 SNS에 오는 14일 발매되는 브레이브걸스의 미니 6집 ‘THANK YOU’의 트랙리스트를 공개했다.





공개된 트랙리스트에 따르면 그동안 베일에 싸여 있던 브레이브걸스의 신보 타이틀은 ‘Thank You’인 것으로 알려졌다.





브레이브걸스의 신곡 ‘Thank You’는 디스코 펑크를 베이스로 한 레트로 팝 장르의 곡으로 포기하지 않고 멤버들의 곁에서 함께해 준 사람들에게 고마움을 담아내 리스너들에게 진한 감동을 선사할 예정이다.





이번 앨범에는 타이틀곡 ‘Thank You’를 비롯해 ‘우리끼리 (You and I)’, ‘물거품 (Love Is Gone)’, ‘Can I Love You’, ‘Thank You (Remix)’까지 총 다섯 곡이 수록되어 있다. 또한 브레이브 프로듀서 사단이 뭉쳐 이번 앨범 수록곡들의 완성도를 높이며 음악성과 대중성을 고루 갖춘 곡들로 K팝 리스너들의 귀를 사로잡을 예정이다.





한편, 브레이브걸스는 지난 2일 컴백 이미지 기습 공개를 시작으로 스케줄러와 트랙리스트를 순차적으로 공개했다. 이어 컨셉 포토와 하이라이트 메들리, 뮤비 티저 등을 차례로 공개하며 컴백 분위기를 뜨겁게 달굴 예정이다.(사진제공: 브레이브엔터테인먼트)





