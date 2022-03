"더 자유롭고 진정성 있는 것 만들고 싶어"

박재범, 새 레이블 '모어비전' 설립 /사진=모어비전 제공

가수 박재범이 새로운 회사와 함께 또 한 번의 도전에 나선다.박재범 측은 3일 새 회사 '모어비전(MORE VISION)' 설립을 공식적으로 발표했다.'모어비전'은 AOMG, 하이어뮤직 대표직에서 사임한 박재범이 새롭게 론칭한 엔터테인먼트사로, 지난달 18일 박재범 공식 유튜브 채널에 공개된 인터뷰 '모어토크 위드 유희열(MORE TALK with 유희열)'에서 설립을 공식적으로 예고한 바 있다.'모어비전' 공식 채널에 공개된 '모어러브, 모어래프터, 모어비전(More Love, More Laughter, MORE VISION)' 영상에서 박재범은 "힙합, R&B, 랩, 춤 등 제가 사랑하는 것들을 통해 저 자신을 표현하다 보니 어느새 사람들한테 사랑받고 인정받기 시작했다. 저 혼자 신나고 즐거운 것보다 다 함께 신나고 즐거워야 의미있다"고 말했다.이어 "제가 사랑하는 사람들을 위해서 더 나은 삶과 좋은 환경을 만들어주고자 아무리 힘들고 지쳐도 여기까지 달려왔다"며 "경계선 없이 자유로우면서도 진정성 있고 더 많은 사랑을 받을 수 있는 것들을 만들고 싶다"고 포부를 전했다.2008년 데뷔한 박재범은 레이블 AOMG와 하이어뮤직을 설립, 다양한 작업물과 피처링 활동, 한국 대중음악상 '올해의 음악인상'과 '최우수 알앤비&소울 음반상' 수상, 한국 힙합 어워즈 '올해의 아티스트' 3회 수상, 각종 인기 예능 및 국내외 음악 경연 프로그램에 멘토로 출연하며 국내 힙합씬 및 대중음악 분야에서 영향력 있는 아티스트 중 한 명으로 손꼽혀왔다.또한 아시아인 최초로 제이지(JAY-Z)의 레이블 '록 네이션(Roc Nation)'과 전속 계약을 맺고 그 재능을 세계적으로도 입증했다. 최근에는 소주 브랜드 원소주(WON SOJU)를 론칭하며 색다른 행보를 이어나가고 있다.김수영 한경닷컴 기자 swimmingk@hankyung.com