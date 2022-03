7인조 보이그룹 템페스트가 2일 첫 음반 '잇츠 미, 잇츠 위'(It's ME, It's WE)를 내고 가요계에 데뷔했다.소속사 위에화엔터테인먼트에 따르면 음반에는 타이틀곡 '배드 뉴스'(Bad News)를 비롯해 '저스트 어 리틀 빗'(Just A Little Bit), '파인드 미'(Find Me), '있을게', '배드 앳 러브'(Bad At Love) 등 5곡이 담겼다.'배드 뉴스'는 신나는 리듬과 펑키한 기타 선율이 특징인 곡으로 가요계를 평정하겠다는 멤버들의 포부가 담긴 노래다.멤버 루와 화랑이 작사에 참여했다.팀명 템페스트는 '거센 폭풍'이란 뜻으로 밝은 에너지와 파워풀한 퍼포먼스로 가요계를 휩쓸겠다는 의미를 담았다./연합뉴스