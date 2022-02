정규 2집 '글리치 모드', 총 11곡 수록

그룹 NCT DREAM /사진=SM엔터테인먼트 제공

그룹 엔시티 드림(NCT DREAM)이 정규 2집으로 컴백한다.NCT DREAM은 오는 3월 28일 정규 2집 '글리치 모드(Glitch Mode)'를 발매한다. 앨범에는 다채로운 매력의 총 11곡이 수록된다.NCT DREAM은 지난해 5월 발표한 정규 1집 '맛(Hot Sauce)'으로 음반 판매량 342만 장을 돌파, '트리플 밀리언셀러'에 등극하는 쾌거를 거뒀다. 더불어 국내 음반 및 음원 차트 1위, 아이튠즈 톱 앨범 차트 전 세계 37개 지역 1위, 일본 오리콘 앨범 차트 1위, 중국 QQ뮤직과 쿠거우뮤직, 쿠워뮤직 디지털 앨범 판매 차트 1위 등 국내외 차트 정상을 휩쓸기도 했다.'맛', '헬로우 퓨처(Hello Future)', '라이딩(Ridin')', '위 고 업(We Go Up)', '마지막 첫사랑(My First and Last)', '츄잉 검(Chewing Gum)' 등 발표하는 곡마다 영(Young)한 에너지를 담은 음악과 퍼포먼스, 멤버들의 완벽한 케미스트리로 큰 사랑을 받은 NCT DREAM이 정규 2집으로는 어떤 새로운 음악과 무대를 선보일지 팬들의 기대감이 높다.NCT DREAM 정규 2집 '글리치 모드'는 28일터 각종 온, 오프라인 음반 매장에서 예약판매를 시작한다.김수영 한경닷컴 기자 swimmingk@hankyung.com