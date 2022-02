트와이스, '사이언티스트' 뮤비도 1억 뷰…통산 20번째

"전 세계 여성 그룹 중 억대 뮤비 최다"…내달 일본서 베스트 앨범그룹 트와이스가 지난해 발표한 곡 '사이언티스트'(SCIENTIST) 뮤직비디오가 억대 조회 수를 기록했다.24일 소속사 JYP엔터테인먼트에 따르면 '사이언티스트' 뮤직비디오는 전날 오후 3시 12분께 유튜브에서 조회 수 1억 회를 넘어섰다.지난해 11월 12일 곡이 공개된 지 3개월여 만이다.이에 따라 트와이스 뮤직비디오 가운데 억대 조회 수를 기록한 영상은 총 20편으로 늘었다.트와이스는 데뷔곡 '우아하게'(OOH-AHH하게)를 시작으로 국내에서 발표한 16곡과 일본에서 발표한 3곡, 첫 영어 싱글 '더 필즈'(The Feels) 등이 유튜브 억대 조회 수를 기록한 바 있다.소속사 측은 "전 세계 여성 그룹 가운데 1억 뷰 이상 뮤직비디오 최다 보유 기록을 경신했다"고 전했다.트와이스의 정규 3집 '포뮬러 오브 러브: O+T=<3'(Formula of Love: O+T=<3)의 타이틀곡인 '사이언티스트'는 사랑에 대한 솔직하고 당당한 마음을 표현한 곡이다.한편, 트와이스는 다음 달 16일 일본에서 네 번째 베스트 앨범 '#트와이스4'(#TWICE4)를 발표한다.음반에는 '사이언티스트', '아이 캔트 스톱 미'(I CAN'T STOP ME), '크라이 포 미'(CRY FOR ME), '알코올-프리'(Alcohol-Free) 등의 곡 한국어 버전과 일본어 버전이 함께 실린다.트와이스는 4월 23일과 24일에는 일본 도쿄돔 공연을 통해 현지 팬들과 만날 예정이다./연합뉴스