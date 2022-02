오후 6시 데뷔 싱글 '애드 마레' 발매

그룹 엔믹스 /사진=JYP엔터테인먼트 제공

JYP엔터테인먼트(이하 JYP) 신인 걸그룹 엔믹스(NMIXX)가 오늘 정식 데뷔한다.엔믹스는 22일 오후 6시 데뷔 싱글 '애드 마레(AD MARE)'를 발매한다.팀은 원더걸스, 미쓰에이, 트와이스, 있지(ITZY)로 증명한 '걸그룹 명가' JYP의 노하우와 엔믹스를 위해 신설된 아티스트 본부 스쿼드(SQU4D)의 신선한 감각이 만나 탄생했다.2015년 SBS 'K팝스타 시즌4' 종영 후 약 6년 반의 연습생 기간을 거친 릴리(LILY)와 리더 해원을 중심으로 설윤, 지니, 배이(BAE), 지우, 규진까지 총 7인으로 구성됐다. now, next, new, 미지수 'n'을 뜻하는 문자 'N'과 다양성을 상징하는 단어 'MIX'를 합성해 '새로운 시대를 책임질 최상의 조합'이라는 의미를 지닌 그룹명처럼 하나로 특정할 수 없는 7인 N가지 매력을 무기로 K팝 신기원을 열 전망이다.이들은 파격적 시도가 돋보이는 새 장르 '믹스 팝(MIXX POP)'을 예고했다. 믹스 팝은 두 가지 이상의 장르를 한 곡에 믹스해 여러 맛을 동시에 느낄 수 있는 장르로, 데뷔 싱글 '애드 마레'는 엔믹스가 들려줄 독창적 음악 색을 선언하는 첫 챕터다.타이틀곡 '오오(O.O)'는 강렬한 트랩 인트로로 포문을 연 후 베일리 펑크(Baile Funk)와 틴에이지 팝 락(Teenage Pop Rock) 장르를 넘나들며 빠르게 전개된다. 놀라움에 눈을 크게 뜬 모양을 형상화한 곡명에서 알 수 있듯 '새로운 무언가를 보고 깜짝 놀랄 준비를 하라'는 강한 자신감을 담고 있다.시시각각 변화하는 곡 흐름에 맞춰 다채롭게 구성된 퍼포먼스는 듣는 재미에 보는 맛까지 더할 예정이다. 앞서 공개된 'O.O' 뮤직비디오 티저에는 어디서도 본 적 없는 안무 대형과 파워풀한 군무가 담겨 있어 퍼포먼스 기대감을 최고조로 이끌었다. 곡명 'O.O'를 두 발과 양손으로 표현한 포인트 안무부터 팔짱을 낀 채 당찬 패기와 자신감을 드러낸 완전체 군무까지 엔믹스만의 멋을 살린 퍼포먼스가 짧지만 강한 임팩트를 남기며 풀버전을 향한 궁금증을 키우고 있다.엔믹스는 데뷔곡 'O.O'를 통해 멤버 전원이 특정 포지션에 국한되지 않는 올라운더로서 7보컬, 7댄스, 7비주얼 멤버로 구성된 '전원 에이스' 그룹의 멋을 제대로 보여준다는 각오다. 이에 정식 데뷔도 전에 엔믹스의 맛과 멋을 알아본 K팝 팬들의 반응이 그 어느 때보다 뜨겁다.'JYP 2022 신인 걸그룹'이라는 타이틀만 오픈한 상황 속 판매한 데뷔 싱글 한정반 '블라인드 패키지'는 단 열흘간 6만 1667장의 판매량을 기록했고, 실물 음반 추가 발매를 요청하는 열띤 성원에 힘입어 라이트 버전까지 정식 발매했다.또 지난 1월 28일 공개된 데뷔 트레일러 영상은 공개 약 2주 만에 유튜브 500만 뷰를 돌파했고 2월 18일 베일을 벗은 'O.O' 뮤직비디오 티저는 공개 14시간 만에 조회 수 100만 건, 이틀 만에 200만 건을 훌쩍 넘어섰다. 더불어 18일 오후 5시 기준 유튜브 트렌딩 월드와이드 1위를 차지했고, 국내 인기 급상승 음악 TOP10에 이름을 올리기도 했다. 이어 19일 0시 게재된 하이라이트 메들리 영상은 공개 약 이틀 만에 100만 조회 수, 21일 0시 추가 오픈된 뮤직비ㄷ오 티저는 공개 19시간 만인 21일 오후 7시 기준 100만 뷰를 달성했다.한편, 엔믹스는 '애드 마레' 발매 이후 3월 1일 오후 8시에는 서울 용산구 블루스퀘어 마스터카드홀에서 데뷔 쇼케이스를 개최한다. 오프라인 쇼케이스와 함께 공식 유튜브 채널을 통해 온라인 생중계를 동시 진행하며 국내외 팬들과 첫 만남을 갖는다.김수영 한경닷컴 기자 swimmingk@hankyung.com