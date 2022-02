그룹 크랙시 /사진=SAI엔터테인먼트 제공

그룹 크랙시(CRAXY)가 미니 2집의 높은 완성도를 예고했다.크랙시(우아, 채이, 카린, 혜진, 수안)는 지난 17일 공식 SNS를 통해 두 번째 미니앨범 '제로 챕터 2 댄스 위드 갓(ZERO Chapter 2 Dance with God)' 모던 버전 단체 티저 이미지와 하이라이트 메들리를 차례로 공개했다.공개된 이미지에는 카린을 중심으로 5인 5색의 당찬 에너지를 발산하고 있는 크랙시의 모습이 담겼다. 크랙시는 볼드한 액세서리부터 데님과 화이트를 절묘하게 매치한 룩까지 다채로운 스타일링으로 힙하면서도 화려한 분위기를 완성했다.앞서 멤버별 티저를 통해 강렬함과 부드러움을 넘나드는 카리스마로 팬들을 놀라게 한 크랙시는 이날 단체 티저를 통해 여전사의 화려한 귀환을 예고하듯 위풍당당한 모습으로 또 다른 매력을 드러냈다.이와 함께 미니 2집의 하이라이트 메들리가 오픈되며 컴백 기대감을 고조시켰다. 크랙시 세계관의 첫 번째 스토리를 그려낸 '가이아(GAIA)'를 시작으로 앨범명과 동명의 타이틀곡 '댄스 위드 갓', 더블 타이틀곡 '트리거(Trigger)', 수안의 솔로곡 '로드 인 더 라잇(Road in the Light)', '아리아(ARIA)', '나의 우주(MY UNIVERSE)'까지 총 여섯 트랙의 음원 일부가 담겨 있다.온과 냉이 공존하는 크랙시의 환상적인 비주얼만큼 다채로운 음악적 색깔이 드러나며 이번 앨범의 높은 완성도를 예감케 했다.크랙시의 두 번째 미니앨범 '댄스 위드 갓'은 다섯 멤버의 성장과 더불어 이색적인 세계관을 야심차게 본격화할 앨범이다.하이라이트 메들리를 통해 공개된 여섯 곡을 비롯해 피아노 솔로 버전의 테마곡까지 총 8개의 트랙으로 구성된 이번 앨범에는 프로덕션 그룹 FUTORE와 GAHKI 등이 작업에 참여해 다양한 분위기와 스타일의 곡을 선사한다. 여기에 다섯 멤버의 팔색조 보컬과 랩, 퍼포먼스까지 탄탄한 음악적 색깔이 더해져 앨범의 완성도를 높였다. 오는 24일 오후 6시 전 온라인 음원 사이트를 통해 발매된다.김수영 한경닷컴 기자 swimmingk@hankyung.com