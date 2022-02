데뷔 싱글 '위(WE)', 지난 16일 발매

래퍼 이쿄(IKYO)와 프로듀서 The o2로 구성된 그룹 O'KOYE가 데뷔 싱글을 발매했다.O'KOYE는 지난 16일 오후 6시 데뷔 싱글 '위(WE)'를 공개했다.'위'는 올해 발매 예정인 정규앨범의 수록곡이다. 재즈 기반의 힙합곡으로 내용은 더이상 혼자가 아닌 우리라는 감정선을 주제로 한다. The o2의 감각적인 프로듀싱에 트럼펫 세션에는 Q the trumpet이 참여해 곡에 입체감을 더했다. EP '23:59'의 엔지니어 오터(otter)의 참여로 사운드의 완성도도 높였다.이쿄는 2019년 아티스트 화지의 송캠프 이주민 프로젝트로 활동을 시작, 데뷔 싱글 '드로잉(DRAWING)' 발매 후 유튜브 컨텐츠 'P2P'에 소개되며 본격적으로 이름을 알렸다. 이어 2020년 The o2·엔지니어 오터와 합작 EP '23:59', 개인 EP앨범 '11:59' 등을 발매하며 꾸준히 스펙트럼을 넓혀가고 있다.The o2 역시 이주민 프로젝트로 데뷔해 합작 EP '23:59'를 비롯해 2021년 리짓군즈 제이호의 정규 '로컬스 온리(Locals Only)'에 참여했고, 지난해에는 자신의 이름을 건 컴필 싱글 '이주민 :룸 에이(Yizumin :Room A)'를 발매하며 힙합, 알앤비 뮤지션들과 꾸준히 협업하고 있다.두 사람이 뭉친 O'KOYE는 '위' 공개에 이어 올해 해당 곡이 수록된 정규앨범을 발매할 예정이다. 앨범의 전체적인 무드는 재즈에 바탕을 두고 있으며 선공개된 '위'와는 또 다른 매력의 곡들을 수록해 완성도와 함께 듣는 재미를 배가할 전망이다. '위'를 필두로 앨범 발매 전 수록곡들을 추가 공개할 예정이다.김수영 한경닷컴 기자 swimmingk@hankyung.com