'버추얼 인플루언서' 로지, 22일 데뷔

로지 /사진=SNS

‘버추얼 인플루언서’ 로지(Rozy)가 오는 22일 가요계에 데뷔한다.로지는 15일 자정 공식 SNS 채널을 통해 티저 이미지와 영상을 공개, 오는 22일 첫 번째 싱글 ‘WHO AM I’로 가요계 데뷔를 공식화했다.티저 이미지 속 로지는 몽환적이면서 신비로운 느낌을 풍겨 눈길을 사로잡는가 하면, MZ 세대의 마음을 홀린 ‘핫’스타 다운 스타일링을 선보여 강렬한 인상을 남겼다. 스토리를 통해 공개된 영상에선 데뷔일 22일과 첫 번째 싱글 ‘WHO AM I’가 함께 오픈됐다.특히 ‘WHO AM I’의 후렴구 멜로디 일부와 로지의 보컬이 공개돼 대중의 이목이 쏠렸다. 짧은 멜로디만으로도 리스너들을 홀리며 ‘WHO AM I’에 대한 기대가 폭발하고 있으며, 이를 완성시킨 매혹적인 로지의 보컬은 ‘차세대 음색 요정’의 탄생을 예고했다. 과연 로지가 ‘WHO AM I’를 시작으로 그려낼 세계관과 스토리에는 무엇인지, 또 어떤 메시지를 전달할지 궁금증을 자아낸다.첫 싱글 발매일인 22일 또한 로지에게 특별한 의미를 가지고 있다. ‘영원히 늙지 않는 22살’이라는 차별화된 포인트를 가지고 있는 만큼, 상징적인 의미를 담은 2022년 2월 22일에 첫 번째 음원 ‘WHO AM I’ 발매를 예고하며 본격 데뷔 카운트다운에 돌입했다.뮤직바인(MUSIC VINE)이 기획 제작한 로지의 가수 데뷔 프로젝트는 볼빨간사춘기의 앨범 프로듀싱을 맡았던 '바닐라맨' 정재원이 프로듀싱에 참여했다.22일 데뷔곡 ‘WHO AM I’로 가요계에 출격할 로지는 싸이더스 스튜디오 엑스가 MZ 세대가 선호하는 얼굴형을 모아 3D 합성 기술로 탄생시킨 가상 인간이다. 국내 최초 가상 인간 TV 모델로 신한라이프 광고를 통해 대중에게 얼굴을 알린 로지는 유튜브에서 1100만 회가 넘는 조회 수를 기록해 큰 화제를 불러 모았다.한편, 로지의 데뷔곡 ‘WHO AM I’는 오는 22일 정오 각종 온라인 음원 사이트를 통해 공개된다.김예랑 한경닷컴 기자 yesrang@hankyung.com