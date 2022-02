3명으로 새출발 비비지 "새로 개척할 길도 멋지게 걷겠다"

"여자친구 음악이 감성적이었다면 비비지는 통통 튀죠…코로나19로 액땜"걸그룹 여자친구 출신 은하, 신비, 엄지가 새 걸그룹 비비지(VIVIZ)로 다시 한번 가요계에 도전장을 냈다.비비지는 첫 미니음반 '빔 오브 프리즘'(Beam Of Prism) 발매를 맞아 9일 오후 온라인으로 진행된 쇼케이스에서 "저희가 워낙 멋진 길을 걸어왔다고 생각하기 때문에 이번에 새로 개척할 길도 멋지게 걸어보고 싶어서 더 단단히 준비했다"며 "후회없이 하자는 생각이 들어서 실력과 마음가짐을 갈고닦는 시간을 가졌다"고 재데뷔 소감을 밝혔다.비비지는 '비비드 데이즈'(VIVId dayZ)의 줄임말이자 '선명한·강렬한'을 의미하는 '비비드'(VIVID)와 '나날들'을 의미하는 '데이즈'(dys)의 합성어다.언제나 세상에 당당하게 자신만의 색을 표현하는 아티스트가 되겠다는 포부를 담았다.신비는 "한 번 데뷔했던 사람들이라 그런지 부담감 때문에 '열심히'보다는 '잘하자'란 말을 더 많이 했다"고 말했다.이번 미니음반에는 타이틀곡 '밥 밥!'(BOP BOP!)을 비롯해 '피에스타'(Fiesta), '트위트 트위트'(Tweet Tweet), '레모네이드'(Lemonade), '러브 유 라이크'(Love You Like), '거울아' 등 일곱 곡이 실렸다.엄지는 "우리 멤버들의 다양한 빛과 색깔을 담은 매력 있는 앨범"이라며 "보컬적인 부분도 다채롭게 채워봤다.멤버들의 빛을 강조한 트렌디한 음악을 담은 앨범"이라고 소개했다.타이틀곡 '밥 밥!'은 라틴풍의 리듬과 디스코가 결합한 하이브리드 팝 댄스 장르의 곡이다.비비지의 매력적인 보컬이 조화를 이루는 노래다.신비는 "앨범을 준비하면서 타이틀곡이 사실 정말 많이 바뀌었다"며 "셋이서 처음 보여주는 앨범이다 보니 어떤 색깔을 보여드려야 할지 너무 고민해 타이틀곡이 안 나오던 와중에 '밥 밥!'을 듣자마자 이 곡이 딱이라고 생각했다"고 말했다.엄지는 "우리가 (여자친구로) 6명이 활동하다가 3명이 뮤직비디오를 찍으려니까 잠을 잘 시간이 하나도 없더라"며 "원래 다른 멤버들이 개인컷을 찍을 때 잠깐 눈을 붙일 시간이 있었는데, 셋이 되니 이 멤버가 개인 컷을 찍으면 나는 다른 걸 찍어야 했다"고 되돌아봤다.비비지의 재(再)데뷔는 지난해 5월 여자친구 해체 이후 약 9개월 만에 이뤄졌다.신비는 "적은 인원으로 해본 적이 없었기 때문에 어떤 콘셉트와 방향성을 가지고 가야 할지 고민을 많이 했다"며 "그래도 열의와 열정이 그 어느 때보다 가득한 상태여서 그러한 걱정을 이겨냈다"고 당차게 말했다.은하는 "약 1년 정도 가수 활동을 쉬다 보니까 빨리 무대에 오르고 싶었다"며 "빨리 노래를 들려드리고 싶어서 데뷔를 기다리는 순간도 힘들었다"고 말했다.이들은 2015년 여자친구의 첫 미니음반 타이틀곡 '유리구슬'로 데뷔했다.가요계 생활도 어느덧 8년 차를 맞았다.비비지는 예전에 보지 못한 새로운 모습을 기대해달라고 당부했다.은하는 "여자친구는 약간 심금을 울리는, 감성에 젖게 하는 음악을 했다면 비비지는 몸을 흔들게 하는 통통 튀는 음악을 하는 것 같다"고 비교했다.엄지는 "우리가 8년 동안 활동을 했지만 보여주지 못한 모습이 많기 때문에 새로 보여드릴 게 많을 것"이라고 덧붙였다.한편, 비비지 세 멤버는 첫 음반 발매를 목전에 두고 전원이 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19)에 확진돼 우려를 사기도 했다.다행히 음반 발매 전 완치 판정을 받아 예정대로 일정을 진행하게 됐다.은하는 "저는 안타까운 일이라고 생각하지 않았다"며 "액땜이라는 말이 있듯이 오히려 잘 될 수 있겠다는 생각이 들었다"고 말했다.엄지는 "제가 멤버 가운데 처음으로 걸려서 마음도 불편하고 믿기지도 않았다"면서도 "이런 일이 있어서 속상했지만 약간 더 (건강에) 경각심을 가지게 되는 계기가 됐다"고 회고했다./연합뉴스