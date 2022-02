‘컴백’ 에이핑크, 신곡 ‘딜레마’ 포함 스페셜 앨범 전곡 하이라이트 메들리 공개

[연예팀] 에이핑크(Apink)가 스페셜 앨범 하이라이트 메들리를 공개했다.





IST엔터테인먼트 측은 7일 밤 11시 에이핑크 공식 SNS 및 유튜브 채널 등에 스페셜 앨범 ‘HORN(혼)’의 하이라이트 메들리 영상을 공개해 컴백 기대감을 고조시켰다.





공개된 약 3분 가량의 하이라이트 메들리 영상은 보다 업그레이드 된 비주얼로 돌아온 에이핑크 멤버들의 다채로운 재킷 이미지와 함께 신보에 수록된 총 11곡의 음원 일부 미리듣기가 담겨 눈과 귀를 두루 만족시켰다.





베일을 벗은 타이틀곡 ‘Dilemma(딜레마)’는 화려한 시그니처 소스와 베이스에 중독성 있는 훅이 인상적인 댄스곡이며, 끝나버린 연인의 마음을 알지만 그래도 사랑하고 싶은 마음과 그만둬야 하는 마음 사이 딜레마에 빠진 심정을 나타낸 곡이다. ‘%%(응응)’, ‘1도 없어’, ‘Dumhdurum(덤더럼)’ 등 에이핑크와 환상의 시너지를 과시하는 프로듀서 팀 블랙아이드필승과 전군의 곡으로, ‘4연속 히트’를 예고했다.





타이틀곡 외에도, 앞으로의 시간에 더 밝게 빛나달라는 내용의 ‘My oh My’, 이별을 말하며 이제 진짜 나를 찾아간다는 내용의 주지롱(박초롱, 정은지, 김남주) 유닛 신곡 ‘Nothing’, 사람들의 시선과 말은 뒤로 하고 즐겨보자는 내용을 담은 YOS(윤보미, 손나은, 오하영) 유닛의 신곡 ‘Red Carpet’, 끝내 마주하게 될 저마다의 희망을 담은 곡 ‘Single Rider’ 등이 수록됐다.





이밖에도 각각 손나은, 박초롱, 김남주, 오하영이 작사에 참여한 ‘HOLY MOLY’, ‘Free & Love’, ‘그날의 봄 (Just Like This)’, ‘Trip’과 정은지의 자작곡 ‘작은 별(Dream)’, 지난해 4월 발매된 팬송으로 윤보미가 작사에 참여한 ‘고마워 (Thank you)’까지 11곡을 수록, 에이핑크의 폭 넓은 음악적 스펙트럼을 엿볼 수 있다.





2011년 데뷔한 에이핑크는 ‘몰라요’, ‘Mr.Chu’, ‘NoNoNo’ 등 수많은 메가 히트곡으로 대중들에게 큰 사랑을 받아왔으며, 지난 2020년 미니 9집 활동곡 ‘Dumhdurum(덤더럼)’으로 음악방송 8관왕을 차지하는 등 ‘K팝 대표 걸그룹’ 저력을 과시한 바 있다. 에이핑크는 오는 14일 1년 10개월 만에 데뷔 10주년 기념 스페셜 앨범 ‘HORN’으로 컴백하며, 23일에는 CGV에서 이번 앨범 제작기와 진솔한 인터뷰를 담은 스페셜 숏 무비를 공개하는 등 스페셜 앨범 활동에 더욱 박차를 가할 전망이다.





한편, 에이핑크의 스페셜 앨범 ‘HORN’은 오는 14일 오후 6시 각종 주요 음원사이트에서 공개된다.(사진제공: iST엔터테인먼트)





