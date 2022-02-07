펍지유니버스 단편영화 '방관자들', 100만뷰 돌파

크래프톤(대표김창한)의'펍지유니버스(PUBG Universe)'는7일단편영화'방관자들'의조회수가누적100만뷰를돌파했다고밝혔다.
29일공개된'방관자들'은진실2부작시리즈의마지막작품으로,작년에공개된'그라운드제로'에이어,태이고지역에서벌어진충격적인진실을다루고있다.태이고부지불법매매,주민불법퇴거등혐의로국회청문회에서벌어지는'정익제'(고수분)와'김낙수'(이희준분)이첨예하게대립하는콘텐츠로,누적조회수100만뷰를달성하며높은관심을입증했다.
30일공개된에필로그'붉은얼굴'역시조회수20만뷰를달성하며펍지유니버스의아트컬래버레이션인기를이어갔다.펍지유니버스는현재네이버웹툰에서몰입감과특색넘치는스토리로인기리에연재중인'100'(글형은,그림최윤열), '침묵의밤'(글한동우,그림Q-Ha), '리트리츠'(글신형욱,그림김선희)등의작품으로도만나볼수있다.
펍지유니버스관계자는"향후진실2부작과웹툰3편에서제공된단서들이어떻게전개될지주의깊게봐달라"며, "전세계적으로퍼져있는배틀그라운드설정을활용해콘텐츠를지속적으로제작하고세계관을더욱확장해갈예정"이라고말했다.
펍지유니버스는배틀로얄장르를선두하는글로벌게임배틀그라운드의세계관이자,다양한장르와플랫폼을통해세계관을전파하는콘텐츠프랜차이즈다.배틀그라운드에등장하는태이고지역에서벌어진일련의사건들속숨겨진진실을담아낸펍지유니버스'진실2부작'은지난6월공개된마동석주연의'그라운드제로',그리고29일및30일에공개된고수,이희준주연의'방관자들',육준서가출연하는에필로그'붉은얼굴'로구성된다.
서동민 한경닷컴 게임톡 기자
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