오는 24일 컴백

그룹 크랙시 카린 /사진=SAI엔터테인먼트 제공

그룹 크랙시(CRAXY) 카린이 다채로운 매력을 드러냈다.크랙시(우아, 채이, 카린, 혜진, 수안)는 지난 3일 오후 공식 SNS를 통해 두 번째 미니앨범 '제로 챕터2. 댄스 위드 갓(ZERO Chapter 2 Dance with God)'의 카린 개인 티저 이미지를 공개했다.사진 속 카린은 럭셔리한 금장이 돋보이는 의상에 볼드한 액세서리로 포인트를 더해 당당한 카리스마를 발산했다. 어둠 속에서 살짝 드러난 카린의 모습은 압도적인 에너지를 자아낸다.특히 '댄스 위드 갓'의 주인공으로 나선 카린은 독보적인 존재감으로 신보에 대한 궁금증을 높이고 있다. 앞서 발매된 '제로 챕터1 가이아(GAIA)'로 수안의 세계관을 담은 크랙시는 이번 신보를 통해 카린의 새로운 세계관을 녹여낸다.'제로 챕터1 가이아'와 수안의 솔로곡 '로드 인 더 라잇(Road in the Light)'에 이어 '댄스 위드 갓'까지 방대한 스토리텔링을 예고한 크랙시에 글로벌 팬들의 관심이 집중되고 있다.카린을 마지막으로 개인 티저를 모두 공개한 크랙시는 이번 앨범을 통해 한층 업그레이드된 화려한 비주얼과 한계 없는 콘셉트 소화력, 폭넓은 음악적 스펙트럼을 선보일 전망이다.크랙시의 두 번째 미니앨범 '제로 챕터2. 댄스 위드 갓'은 오는 24일 오후 6시 전 온라인 음원 사이트를 통해 발매된다.김수영 한경닷컴 기자 swimmingk@hankyung.com